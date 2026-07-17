Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо

Стали известны корзины посева в квалификации Q3 Лиги Европы 2026/27 для жеребьевки, которая пройдут 20 июля.

26 июля завершилась стадия 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы, и определены пары Q2.

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Киевское Динамо в серии пенальти переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2). Первая игра в польском Люблине завершилась вничью (0:0), а ответная встреча в Румынии завершилась футбольной лотереей.

Динамо вышло в Q2 Лиги Европы на ПАОК из Греции, матчи пройдут 23 и 30 июля. Динамо сыграет условно дома первый матч против ПАОК, а ответная игра состоится в Греции.

20 июля пройдет жеребьевка Q3 ЛЕ, при которой победитель пары Динамо Киев – ПАОК будет иметь сеяный статус.

Потенциальные соперники в Q3 Лиги Европы для победителя пары Динамо – ПАОК:

Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)

Ягеллония Белосток (Польша)

Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)

Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)

Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, их победители выйдут в Q4 ЛЕ (20 и 27 августа), где будут разыграны путевки в основной раунд.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ, 23 и 30 июля

Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)

Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)

Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)

Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)

Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)

Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)

Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)

Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

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Корзины посева Q3 ЛЕ (основной путь), 6 и 13 августа

🔹 Сеяные команды

Победитель пары Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)

Рейнджерс (Шотландия)

Победитель пары Твенте (Нидерланды) / Ференцварош (Венгрия)

Победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

Победитель пары Бешикташ (Турция) / Мидтьюлланд (Дания)

Победитель пары Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция)

(Украина) / ПАОК (Греция) РБ Зальцбург (Австрия)

🔹 Несеяные команды

Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)

Ягеллония Белосток (Польша)

Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)

Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)

Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Инфографика: посев для жеребьевки Q3 Лиги Европы

Инфографика