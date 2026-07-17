Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
При жеребьевке победитель пары Динамо – ПАОК будет иметь сеяный статус
Стали известны корзины посева в квалификации Q3 Лиги Европы 2026/27 для жеребьевки, которая пройдут 20 июля.
26 июля завершилась стадия 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы, и определены пары Q2.
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Киевское Динамо в серии пенальти переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2). Первая игра в польском Люблине завершилась вничью (0:0), а ответная встреча в Румынии завершилась футбольной лотереей.
Динамо вышло в Q2 Лиги Европы на ПАОК из Греции, матчи пройдут 23 и 30 июля. Динамо сыграет условно дома первый матч против ПАОК, а ответная игра состоится в Греции.
20 июля пройдет жеребьевка Q3 ЛЕ, при которой победитель пары Динамо Киев – ПАОК будет иметь сеяный статус.
Потенциальные соперники в Q3 Лиги Европы для победителя пары Динамо – ПАОК:
- Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
- Ягеллония Белосток (Польша)
- Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
- Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
- Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)
Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, их победители выйдут в Q4 ЛЕ (20 и 27 августа), где будут разыграны путевки в основной раунд.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27
Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ, 23 и 30 июля
- Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
- Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
- Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
- Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
- Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
- Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
- Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)
Корзины посева Q3 ЛЕ (основной путь), 6 и 13 августа
🔹 Сеяные команды
- Победитель пары Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)
- Рейнджерс (Шотландия)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) / Ференцварош (Венгрия)
- Победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
- Победитель пары Бешикташ (Турция) / Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция)
- РБ Зальцбург (Австрия)
🔹 Несеяные команды
- Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
- Ягеллония Белосток (Польша)
- Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
- Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
- Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)
Инфографика: посев для жеребьевки Q3 Лиги Европы
Инфографика
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