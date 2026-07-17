Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Лига Европы
17 июля 2026, 02:23 | Обновлено 17 июля 2026, 02:42
950
0

Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо

При жеребьевке победитель пары Динамо – ПАОК будет иметь сеяный статус

17 июля 2026, 02:23 | Обновлено 17 июля 2026, 02:42
950
0
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Стали известны корзины посева в квалификации Q3 Лиги Европы 2026/27 для жеребьевки, которая пройдут 20 июля.

26 июля завершилась стадия 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы, и определены пары Q2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в серии пенальти переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, пен. 4:2). Первая игра в польском Люблине завершилась вничью (0:0), а ответная встреча в Румынии завершилась футбольной лотереей.

Динамо вышло в Q2 Лиги Европы на ПАОК из Греции, матчи пройдут 23 и 30 июля. Динамо сыграет условно дома первый матч против ПАОК, а ответная игра состоится в Греции.

20 июля пройдет жеребьевка Q3 ЛЕ, при которой победитель пары Динамо Киев – ПАОК будет иметь сеяный статус.

Потенциальные соперники в Q3 Лиги Европы для победителя пары Динамо – ПАОК:

  • Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
  • Ягеллония Белосток (Польша)
  • Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
  • Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
  • Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Матчи Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, их победители выйдут в Q4 ЛЕ (20 и 27 августа), где будут разыграны путевки в основной раунд.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ, 23 и 30 июля

  • Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
  • Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
  • Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
  • Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
  • Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

Корзины посева Q3 ЛЕ (основной путь), 6 и 13 августа

🔹 Сеяные команды

  • Победитель пары Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Победитель пары Твенте (Нидерланды) / Ференцварош (Венгрия)
  • Победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
  • Победитель пары Бешикташ (Турция) / Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция)
  • РБ Зальцбург (Австрия)

🔹 Несеяные команды

  • Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
  • Ягеллония Белосток (Польша)
  • Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
  • Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
  • Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Инфографика: посев для жеребьевки Q3 Лиги Европы

Инфографика

По теме:
Итоги Q1 Лиги Европы. Серия пенальти для Динамо: определены все пары Q2
Первый капитан сборной Украины раскритиковал Динамо после победы в ЛЕ
Карабах второй раз разгромил Вестри в Лиге Европы. Кащук вышел на замену
Лига Европы статистические расклады Динамо Киев Твенте Андерлехт Бенфика Бешикташ ЦСКА София ПАОК Мидтьюлланд Тромсе Карабах Агдам Ференцварош Хайдук Сплит Шериф Тирасполь Маккаби Тель-Авив эксклюзив Градец-Кралове Санкт-Галлен выбор редакции Пафос Хаммарбю Университатя Клуж Динамо - ПАОК Глазго Рейнджерс РБ Зальцбург Ягеллония Белосток Фенербахче Гурник Забже Штурм Грац Хартс Университатя Клуж - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
Футбол | 16 июля 2026, 11:02 3
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике
«Полная катастрофа». В Лондоне выступили с заявлением о Мудрике

Огунлаби – об украинском вингере

ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16 июля 2026, 10:37 27
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026

Футболисты продемонстрировали баннер, посвященный вопросу Фолклендских островов

Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 06:47
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
Волейбол | 16.07.2026, 23:10
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
История повторяется. Украина уступила Сербии на её площадке
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
Футбол | 17.07.2026, 00:08
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
Португальский журналист: «40 млн евро за этого украинца – это смешно»
15.07.2026, 15:08 3
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
Де ла Фуэнте ответил Дешаму относительно арбитра матча Франция – Испания
15.07.2026, 06:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем