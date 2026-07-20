В УЕФА сократили до 4 число возможных соперников Динамо в Q3 Лиги Европы

20 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

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Чтобы попасть в 3-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду ПАОК из Греции в Q2 Лиги Европы (23 и 30 июля).

Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q3 ЛЕ благодаря высокому рейтингу греческого клуба.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось до 4.

Возможные соперники в Q3 Лиги Европы для победителя пары Динамо – ПАОК:

Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)

Ягеллония Белосток (Польша)

Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)

Киевской команде после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) нужно пройти еще три раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ, 23 и 30 июля

Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)

Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)

Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)

Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)

Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)

Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)

Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)

Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)

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Корзины посева в квалификации Q3 ЛЕ (основной путь), 6 и 13 августа

Группа 1

🔹 Сеяные команды

Рейнджерс (Шотландия)

Победитель пары Бешикташ (Турция) / Мидтьюлланд (Дания)

Победитель пары Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция)

(Украина) / ПАОК (Греция) РБ Зальцбург (Австрия)

🔹 Несеяные команды

Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)

Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)

Ягеллония Белосток (Польша)

Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)

Группа 2

🔹 Сеяные команды

Победитель пары Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)

Победитель пары Твенте (Нидерланды) / Ференцварош (Венгрия)

Победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные команды

Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)

Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Посев для жеребьевки Q3 Лиги Европы (деление на группы)