В УЕФА сократили до 4 число возможных соперников Динамо в Q3 Лиги Европы
Для жеребьевки 3-го раунда Лиги Европы команды поделены на группы
20 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.
В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.
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Чтобы попасть в 3-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду ПАОК из Греции в Q2 Лиги Европы (23 и 30 июля).
Победитель пары Динамо – ПАОК имеет сеяный статус в Q3 ЛЕ благодаря высокому рейтингу греческого клуба.
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось до 4.
Возможные соперники в Q3 Лиги Европы для победителя пары Динамо – ПАОК:
- Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
- Ягеллония Белосток (Польша)
- Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
Киевской команде после победы над румынским клубом Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2) нужно пройти еще три раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.
Матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27
Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЕ, 23 и 30 июля
- Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
- Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария)
- Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия)
- Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия)
- Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр)
- Шериф Тирасполь (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
- Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция)
Корзины посева в квалификации Q3 ЛЕ (основной путь), 6 и 13 августа
Группа 1
🔹 Сеяные команды
- Рейнджерс (Шотландия)
- Победитель пары Бешикташ (Турция) / Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция)
- РБ Зальцбург (Австрия)
🔹 Несеяные команды
- Победитель пары Хаммарбю (Швеция) / Андерлехт (Бельгия)
- Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) / Пафос (Кипр)
- Ягеллония Белосток (Польша)
- Победитель пары Тромсе (Норвегия) / Градец-Кралове (Чехия)
Группа 2
🔹 Сеяные команды
- Победитель пары Санкт-Галлен (Швейцария) / Бенфика (Португалия)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) / Ференцварош (Венгрия)
- Победитель пары Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
🔹 Несеяные команды
- Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Проигравший в паре Штурм (Австрия) / Хартс (Шотландия)
- Проигравший в паре Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)
Посев для жеребьевки Q3 Лиги Европы (деление на группы)
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