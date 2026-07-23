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Лига Европы
23 июля 2026, 11:59 | Обновлено 23 июля 2026, 12:00
218
0

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с ПАОК

23 июля в 22:00 в польском Люблине пройдет первый матч Q2 Лиги Европы

23 июля 2026, 11:59 | Обновлено 23 июля 2026, 12:00
218
0
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с ПАОК
ФК Динамо
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Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

23 июля киевская команда в польском Люблине встретится с греческим клубом ПАОК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом раунде Динамо переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2).

Вечером перед игрой Q2 пресс-конференцию дали главный тренер Игорь Костюк и защитник Кристиан Биловар.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между Динамо и ПАОК состоится в четверг, 23 июля, на Люблин Арене.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с ПАОК

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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