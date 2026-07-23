Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

23 июля киевская команда в польском Люблине встретится с греческим клубом ПАОК.

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В первом раунде Динамо переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2).

Вечером перед игрой Q2 пресс-конференцию дали главный тренер Игорь Костюк и защитник Кристиан Биловар.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между Динамо и ПАОК состоится в четверг, 23 июля, на Люблин Арене.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с ПАОК

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