ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с ПАОК
23 июля в 22:00 в польском Люблине пройдет первый матч Q2 Лиги Европы
Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
23 июля киевская команда в польском Люблине встретится с греческим клубом ПАОК.
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В первом раунде Динамо переиграло румынский клуб Университатя Клуж (0:0, 0:0, пен. 4:2).
Вечером перед игрой Q2 пресс-конференцию дали главный тренер Игорь Костюк и защитник Кристиан Биловар.
Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между Динамо и ПАОК состоится в четверг, 23 июля, на Люблин Арене.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с ПАОК
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