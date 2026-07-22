Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ накануне первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОК, который пройдет 23 июля в 20:00 в польском Люблине.

– Каковы ваши ожидания от игры?

– Конечно, мы изучали ПАОК. С приходом нового главного тренера информации не так много, ведь у команды изменилась стратегия. Мы разобрали заявления главного тренера, проанализировали товарищеские матчи, ведь можно отследить новый рисунок игры.

На данный момент нет окончательного понимания, как будет играть ПАОК, но мы готовимся к разным тактическим схемам с различными вариантами использования игроков, разбираем каждого футболиста индивидуально.

– Какова ситуация с Михайленко, Тымчиком и Лонвейком? Смогут ли они помочь команде в четверг?

– На данный момент Михайленко и Тымчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре.

– Кого из игроков ПАОК можете выделить?

– Вся команда достойна внимания, не буду выделять кого-то персонально. В ПАОК играют индивидуально сильные футболисты. Мы анализируем это и делаем все, чтобы нейтрализовать их сильные стороны и помешать сыграть в свой футбол.

– Из-за травмы вне игры остался левый защитник Константин Вивчаренко. В то же время накануне «Динамо» усилило конкуренцию на правом фланге защиты, подписав Алексея Сыча. Какая сейчас ситуация с конкуренцией на левом фланге обороны?

– Все хорошо, конкуренция есть. Что касается Константина, он пройдет более глубокое обследование. Только тогда сможем говорить о сложности травмы и понять, сколько времени он пропустит.

– Раньше в еврокубках была распространена тактика, когда хозяин первого матча пытался добиться максимального преимущества, чтобы в ответном матче защищать его. Этот подход сегодня актуален или уже устарел, учитывая то, что «Динамо» фактически играет оба матча на выезде?

– Процитирую Валерия Васильевича Лобановского: «Любая тактика имеет право на жизнь, если она дает результат».

ВИДЕО. Пресс-конференция Игоря Костюка и Кристиана Биловара