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Лига Европы
22 июля 2026, 19:17 | Обновлено 22 июля 2026, 20:26
1119
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Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы

22 июля 2026, 19:17 | Обновлено 22 июля 2026, 20:26
1119
7 Comments
Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ накануне первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОК, который пройдет 23 июля в 20:00 в польском Люблине.

– Каковы ваши ожидания от игры?

– Конечно, мы изучали ПАОК. С приходом нового главного тренера информации не так много, ведь у команды изменилась стратегия. Мы разобрали заявления главного тренера, проанализировали товарищеские матчи, ведь можно отследить новый рисунок игры.

На данный момент нет окончательного понимания, как будет играть ПАОК, но мы готовимся к разным тактическим схемам с различными вариантами использования игроков, разбираем каждого футболиста индивидуально.

– Какова ситуация с Михайленко, Тымчиком и Лонвейком? Смогут ли они помочь команде в четверг?

– На данный момент Михайленко и Тымчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре.

– Кого из игроков ПАОК можете выделить?

– Вся команда достойна внимания, не буду выделять кого-то персонально. В ПАОК играют индивидуально сильные футболисты. Мы анализируем это и делаем все, чтобы нейтрализовать их сильные стороны и помешать сыграть в свой футбол.

– Из-за травмы вне игры остался левый защитник Константин Вивчаренко. В то же время накануне «Динамо» усилило конкуренцию на правом фланге защиты, подписав Алексея Сыча. Какая сейчас ситуация с конкуренцией на левом фланге обороны?

– Все хорошо, конкуренция есть. Что касается Константина, он пройдет более глубокое обследование. Только тогда сможем говорить о сложности травмы и понять, сколько времени он пропустит.

– Раньше в еврокубках была распространена тактика, когда хозяин первого матча пытался добиться максимального преимущества, чтобы в ответном матче защищать его. Этот подход сегодня актуален или уже устарел, учитывая то, что «Динамо» фактически играет оба матча на выезде?

– Процитирую Валерия Васильевича Лобановского: «Любая тактика имеет право на жизнь, если она дает результат».

ВИДЕО. Пресс-конференция Игоря Костюка и Кристиана Биловара

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Динамо Киев ПАОК видео Лига Европы пресс-конференция Игорь Костюк Динамо - ПАОК
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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Він мабуть і не знає як дк буде грати
як завжди бій біжи.
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+2
Как будет играть ПАОК - будет драть Биловара и в хвост и в гриву!
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+1
Новий ПАОК грає у вкрай неприємний для киян футбол. В обороні Ліші виставляє глухий і жорсткий блок 5-3-2 (або 5-2-2-1), який перекриває весь кисень у фінальній третині. А при перехопленні м'яча ця конструкція миттєво трансформується в агресивні 4-2-3-1 із вертикальними, реактивними атаками через фланги та удушливим пресингом одразу після втрати.
Згадаємо тотально імпотентну гру «Динамо» в атаці проти «Клужа» — НУЛЬ голів з гри за 120 хвилин і повне безсилля попереду. Якщо переоцінені «зірки» Костюка не змогли розкрити простий румунський забір, то проти гнучкого грецького залізобетону та вертикальних контратак вони взагалі виглядатимуть приреченими
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+1
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Зате є чітке розуміння, як гратимуть кияни. ...І від цього дуже сумно і страшно.
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0
Це формулювання Ігоря Костюка перед грою в Любліні має викликати у вболівальників киян не розуміння, а тихий жах. У XXI столітті, в епоху Wyscout та просунутої аналітики, за добу до матчу Ліги Європи головний тренер каже, що він не знає тактики суперника
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0
Виходити і грати тільки на перемогу 
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-1
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