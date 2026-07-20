ЛНЗ и Полесье узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций

20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке приняли участие вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

60 команд (или победителей пар) примут участие на стадии Q3 Лиги конференций (6 и 13 августа).

В Q2 ЛК черкасский ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента, а соперником Полесья станет Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

При жеребьевке Q3 ЛК победители пар ЛНЗ – Гент, Полесье – Копенгаген имели сеяный статус благодаря высокому рейтингу соперников украинских клубов в Q2.

В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также определен соперник в Q3 ЛК.

Соперник в Q3 ЛК для победителя пары ЛНЗ – Гент:

Победитель пары: Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония)

Соперник в Q3 ЛК для победителя пары Полесье – Копенгаген:

Победитель пары: Дебрецен (Венгрия) / Пюник (Армения)

Соперник в Q3 ЛК для проигравшего в паре Динамо – ПАОК:

Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

Читайте также: Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК

🏆 Лига конференций 2026/27

Жеребьевка 3-го раунда квалификации Q2 ЛК, 6 и 13 августа 2026

🔹 Проигравший в паре: Динамо Киев (Украина) / ПАОК (Греция) – Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

🔹 Победитель пары: Гетеборг (Швеция) / Левадия (Эстония) – Победитель пары: ЛНЗ Черкассы (Украина) / Гент (Бельгия)

🔹 Победитель пары: Дебрецен (Венгрия) / Пюник (Армения) – Победитель пары Полесье (Украина) / Копенгаген (Дания)

Инфографика