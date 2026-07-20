Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК

20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое пока что выступает в Лиге Европы.

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В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также определен соперник в Q3 ЛК.

Соперник в Q3 ЛК для проигравшего в паре Динамо – ПАОК:

🔹 Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Жеребьевка квалификации Q3 ЛК, 6 и 13 августа 2026

🔹 Проигравший в паре: Динамо Киев / ПАОК – Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

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