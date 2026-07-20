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Лига конференций
20 июля 2026, 15:21 | Обновлено 20 июля 2026, 15:48
1160
8

Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК

В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка

20 июля 2026, 15:21 | Обновлено 20 июля 2026, 15:48
1160
8 Comments
Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
УЕФА
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20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое пока что выступает в Лиге Европы.

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В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также определен соперник в Q3 ЛК.

Соперник в Q3 ЛК для проигравшего в паре Динамо – ПАОК:

🔹 Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Жеребьевка квалификации Q3 ЛК, 6 и 13 августа 2026

🔹 Проигравший в паре: Динамо Киев / ПАОК – Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)

Инфографика

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Динамо Киев ПАОК Копенгаген жеребьевка Гент Полесье Житомир выбор редакции Лига конференций статистические расклады ЛНЗ Черкассы жеребьевка Лиги конференций Карабах Агдам ЦСКА София
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 8
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Якщо якимось чудом ЛНЗ чи Полісся пройдуть поточний раунд. То в ццьому однозначно буде простіше.
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0
всі прохідні трохи фарту і головне не тринькати моменти
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0
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Шо з ПАОКом, шо з цією парою, шанси невеликі.
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0
ну норм, можно зливати ПАОКу
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-2
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Не правильно новость назвали, надо было - «Визначено суперника дыка, після 100% поразки від ПАОК»
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-10
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