Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка
20 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое пока что выступает в Лиге Европы.
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В Q3 Лиги конференций может оказаться Динамо Киев, в случае поражения от греческого клуба ПАОК в Q2 Лиги Европы. Поэтому для проигравшего в паре Динамо – ПАОК также определен соперник в Q3 ЛК.
Соперник в Q3 ЛК для проигравшего в паре Динамо – ПАОК:
🔹 Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
Матчи квалификации Q2 Лиги конференций пройдут 23 и 30 июля, поединки Q3 состоятся 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига конференций 2026/27
Жеребьевка квалификации Q3 ЛК, 6 и 13 августа 2026
🔹 Проигравший в паре: Динамо Киев / ПАОК – Проигравший в паре: Карабах (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария)
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