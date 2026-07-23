Руслан РОТАНЬ: «Копенгаген – это опытная команда уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер Полесья Руслан Ротань подвел итоги подготовки к стартовому матчу квалификации Q2 Лиги конференций против Копенгагена из Дании.

Наставник житомирской команды проанализировал соперника, оценил готовность состава после изнурительных сборов и поделился ожиданиями от предстоящей тактической дуэли в словацком городе Кошице.

– Появилась информация о том, что Полесье отказалось от подписания вингера Комо Али Джасима. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

– Смотрите, такие переговоры были, но вы знаете, что есть очень много нюансов, которые не привели к полноценному трансферу. Это может быть разное: и запросы игрока, и война в стране. Поэтому, думаю, на сегодняшний день говорить и спекулировать этой информацией нет смысла.

– Копенгаген проводит первый официальный матч, вы готовились к нему через товарищеские поединки. Насколько удалось составить представление об этой команде, разобрать ее? Насколько вы понимаете, какой завтра будет игра против Копенгагена, учитывая, что они проводили только товарищеские матчи?

– Во-первых, мы видели не только товарищеские матчи Копенгагена, мы видели и игры этой команды под руководством этого тренера в чемпионате. Это очень целостная команда. Если сделать вывод о Копенгагене, то, конечно, это команда уровня Лиги чемпионов, группового этапа Лиги Европы, с опытом выступлений в еврокубках и очень классными игроками.

Но вы же понимаете, что так, как в еврокубках играет Копенгаген – с отличной дисциплиной и организацией, – такой командой хотим быть и мы. Поэтому для нас... Эдик правильно сказал, что мы год шли к этой цели, отдавали все силы, заняли третье место в чемпионате, попали в еврокубки. Нам не нужно смотреть на эту команду со словами: «О, это же Копенгаген!», потому что в прошлом сезоне мы точно так же смотрели на Фиорентину: «Фиорентина – финалист Лиги конференций, шансов нет». Почему нет? Именно с Фиорентиной мы получили опыт, который позволит нам в матчах с такими командами, как Копенгаген, быть уверенными в себе прежде всего и уже отталкиваться от своей игры. Подчеркиваю: это не только игра с мячом, но и игра без мяча – насколько мы будем агрессивными, компактными, дисциплинированными против этой команды. По сути, это то же самое, о чем заботится Копенгаген, когда играет против своих соперников.

– Можно вопрос по составу? Мы видели, что сегодня не все тренировались с командой. Вопрос в том, что будет не только завтрашний матч, но и ответная игра. Насколько те футболисты, которые сегодня отсутствовали или тренировались индивидуально, будут готовы помочь в следующем матче?

– Во-первых, вы знаете, есть тренировочный процесс, игровой процесс и сборы, во время которых игроки получают травмы. Эта составляющая очень сложная перед еврокубками. У нас есть заявка на две игры и понимание того, насколько наши игроки, которые получили травмы, выбыли. Все, кто сегодня был на футбольном поле, – это заявка на две игры с Копенгагеном. Дальше ждем возвращения травмированных игроков. Все зависит от того, насколько быстро они вернутся на футбольное поле.

– В СМИ распространяется мнение, что Полесью придется больше бороться, чем диктовать свои условия. Согласны с этим или все же у вас есть козырь в рукаве?

– Я согласен, в каждом матче есть борьба, которую нельзя проигрывать. Конечно, это идет от настроя. Но мы должны думать не только о борьбе, но и об организации игры с мячом и ее понимании. Все теоретические моменты по Копенгагену мы проговаривали с ребятами. У нас есть понимание того, как Копенгаген играет с мячом и как играет без мяча. Так же, как и они уже изучили нас, мы тоже изучили их. Футбольное поле все расставит по своим местам.

ВІДЕО. Прес-конференція Руслана Ротаня перед матчем Полісся з Копенгагеном