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  4. САРАПИЙ: «Полесью надо цепляться за шанс выйти в основной этап ЛК»
Лига конференций
23 июля 2026, 15:23 | Обновлено 23 июля 2026, 15:26
145
0

САРАПИЙ: «Полесью надо цепляться за шанс выйти в основной этап ЛК»

Защитник Полесья дал пресс-конференцию перед матчем Q2 Лиги конференций

23 июля 2026, 15:23 | Обновлено 23 июля 2026, 15:26
145
0
САРАПИЙ: «Полесью надо цепляться за шанс выйти в основной этап ЛК»
ФК Полесье. Эдуард Сарапий
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Защитник Полесья Эдуард Сарапий принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне номинально домашнего матча квалификации Q2 Лиги конференций против Копенгагена из Дании. Футболист оценил интенсивность летних сборов, проанализировал ментальный настрой житомирской команды перед первым официальным поединком сезона и призвал болельщиков поддержать команду в Кошице:

«Насколько мы готовы к матчу? Это увидим в игре, но я считаю, что мы провели очень интенсивный тренировочный сбор. И когда у нас нет права на поражение, мы будем вырывать эту словацкую землю, насколько это можно себе представить, потому что Полесье в третий раз играет в еврокубках, и нам нужно побеждать, цепляться за выход в основной этап, ведь, во-первых, мы этого очень хотим, и очень хочет наш президент.

Как все это воспринимается в статусе игрока сборной Украины? Это прекрасно, потому что у меня карьера, в которой я прошел все этапы – от чемпиона области и любителей до сборной Украины. Это круто, что я прошел такой путь. Я сыграл во всех лигах Украины, поэтому это, конечно, прежде всего мой характер и мой труд. Теперь уже не хочется опускаться ниже своего уровня, хочется только расти.

Насколько тяжело играть первый официальный матч сезона? Мы уже привыкли к такому, поэтому это не тяжело. У команды должен быть двойной настрой. Мы все должны жить этой игрой, добиваться результата и проходить в следующий раунд. Это не тяжело, потому что мы очень по этому соскучились. Мы год работали над тем, чтобы здесь быть.

С Днепром-1 играл на этом стадионе, да, я еще ребятам сказал, что, наверное, эта арена принесет нам удачу, потому что мы уже здесь играли групповой этап. Были прекрасные моменты, прекрасные воспоминания. Сюда приходят люди, которые любят футбол. Полесье здесь еще не играло, поэтому призываю всех прийти и поддержать команду».

ВИДЕО. Пресс-конференция Руслана Ротаня и Эдуарда Сарапия перед матчем Q2 ЛК

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Копенгаген пресс-конференция Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Копенгаген Эдуард Сарапий
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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