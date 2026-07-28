ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Италии

Федерация футбола Италии объявила о назначении тренера национальной команды. Контракт подписал опытный наставник Роберто Манчини.

Специалист уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 годы и выиграл Евро-2020. В последние годы тренировал сборную Саудовской Аравии и Аль-Садд.

Манчини заменил Дженнаро Гаттузо, который ушел после того, как не вывел сборную на ЧМ-2026.

Осенью Италия под руководством Манчини сыграет в Лиге наций в группе с Францией, Бельгией и Турцией.