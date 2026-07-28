ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Италии
Роберто Манчини вернулся в команду
Федерация футбола Италии объявила о назначении тренера национальной команды. Контракт подписал опытный наставник Роберто Манчини.
Специалист уже работал со сборной Италии с 2018 по 2023 годы и выиграл Евро-2020. В последние годы тренировал сборную Саудовской Аравии и Аль-Садд.
Манчини заменил Дженнаро Гаттузо, который ушел после того, как не вывел сборную на ЧМ-2026.
Осенью Италия под руководством Манчини сыграет в Лиге наций в группе с Францией, Бельгией и Турцией.
Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale 🇮🇹💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PioBpZX6TS— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) July 28, 2026
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