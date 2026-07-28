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Товарищеские матчи
Сток Сити
28.07.2026 21:45 – FT 1 : 0
Эвертон
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Англия
28 июля 2026, 23:37 | Обновлено 28 июля 2026, 23:40
258
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Таловеров сыграл против Миколенко. Сток Сити в спарринге победил Эвертон

Единственный гол на 59-й минуте забил Гебриэл Келли

28 июля 2026, 23:37 | Обновлено 28 июля 2026, 23:40
258
0
Таловеров сыграл против Миколенко. Сток Сити в спарринге победил Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Вечером 28 июля английские команды Сток Сити и Эвертон провели контрольный матч, готовясь к новому сезону.

В этой игре украинские футболисты встретились друг с другом в очном противостоянии.

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Победу с минимальным счетом 1:0 на домашней арене одержал Сток Сити. Единственный гол на 59-й минуте забил Гэбриел Келли.

Украинский защитник Максим Таловеров вышел на поле в составе Сток Сити сразу после перерыва и отыграл весь второй тайм.

В составе Эвертона с первых минут начал матч украинский защитник Виталий Миколенко, он был заменен на 60-й минуте.

Ранее, 25 июля, Миколенко сыграл второй тайм за Эвертон в товарищеском матче с клубом Болтон (0:0). Таловеров 18 июля отыграл 36 минут за Сток Сити в спарринге против команды Крю (1:1).

Товарищеский матч. 28 июля 2026

Сток Сити (Англия) – Эвертон (Англия) – 1:0

Гол: Гэбриел Келли, 59

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Сток Сити Эвертон товарищеские матчи Максим Таловеров Виталий Миколенко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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