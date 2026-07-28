Таловеров сыграл против Миколенко. Сток Сити в спарринге победил Эвертон
Единственный гол на 59-й минуте забил Гебриэл Келли
Вечером 28 июля английские команды Сток Сити и Эвертон провели контрольный матч, готовясь к новому сезону.
В этой игре украинские футболисты встретились друг с другом в очном противостоянии.
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Победу с минимальным счетом 1:0 на домашней арене одержал Сток Сити. Единственный гол на 59-й минуте забил Гэбриел Келли.
Украинский защитник Максим Таловеров вышел на поле в составе Сток Сити сразу после перерыва и отыграл весь второй тайм.
В составе Эвертона с первых минут начал матч украинский защитник Виталий Миколенко, он был заменен на 60-й минуте.
Ранее, 25 июля, Миколенко сыграл второй тайм за Эвертон в товарищеском матче с клубом Болтон (0:0). Таловеров 18 июля отыграл 36 минут за Сток Сити в спарринге против команды Крю (1:1).
Товарищеский матч. 28 июля 2026
Сток Сити (Англия) – Эвертон (Англия) – 1:0
Гол: Гэбриел Келли, 59
Фото
A magical pre-season moment for a young Potter 🔴⚪️ pic.twitter.com/FlSRmkU1nS— Stoke City FC (@stokecity) July 28, 2026
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