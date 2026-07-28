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Товарищеские матчи
Реал Мадрид
28.07.2026 19:00 – FT 4 : 1
Леганес
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Испания
28 июля 2026, 20:53 | Обновлено 28 июля 2026, 21:35
1976
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Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч

Голы забили Вальверде, Гонсало Гарсия, Мастантуоно, плюс автогол

28 июля 2026, 20:53 | Обновлено 28 июля 2026, 21:35
1976
0
Секретный матч Моуриньо. Реал разгромил Леганес, Лунин пропустил один мяч
ФК Реал. Андрей Лунин
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Во вторник, 28 июля, мадридский Реал провел секретный контрольный матч, готовясь к новому сезону.

Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе разгромила клуб Леганес (4:1). Поединок прошел за закрытыми дверями, без зрителей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе мадридцев с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который продолжает бороться за место в основном составе команды.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте, Федерико Вальверде забил после передачи Арды Гюлера. Через четыре минуты Гонсало Гарсия удвоил преимущество сливочных, воспользовавшись ассистом Трента Александера-Арнольда.

На 36-й минуте Наим Гарсия сократил отставание для Леганеса, забив гол в ворота Лунина ударом издалека

Во втором тайме мадридцы вновь увеличили преимущество. На 58-й минуте отличился Франко Мастантуоно, а окончательный счет на 60-й минуте установил игрок Леганеса Рубен Пулидо, забивший автогол.

Для Жозе Моуриньо этот матч стал вторым контрольным поединком во главе мадридской команды после возвращения. Ранее, 24 июля, топ-клуб Ла Лиги провел еще более секретную игру против Алькоркона, в которой победил со счетом 1:0.

Товарищеский матч

28 июля 2026. Мадрид (Испания)

Реал Мадрид – Леганес – 4:1

Голы: Федерико Вальверде, 21, Гонсало Гарсия, 25, Франко Мастантуоно, 58, Рубен Пулидо, 60 (автогол) – Наим Гарсия, 36

Реал (старт): Лунин, Трент, Хейсен, Асенсио, Каррерас, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Мастантуоно, Сириа, Гонсало.

На замену вышли: Марио Ривас, Даниэль Яньес, Ламини Фати

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Как Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса

По теме:
Реал Мадрид – Леганес – 4:1. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса
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товарищеские матчи Леганес Жозе Моуриньо Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Леганес автогол Федерико Вальверде Франко Мастантуоно Гонсало Гарсия видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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