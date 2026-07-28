ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса

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Во вторник, 28 июля, мадридский Реал проводит секретный контрольный матч.

Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе играет с клубом Леганес.

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Поединок проходит за закрытыми дверями, без зрителей.

В составе мадридцев с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 36-й минуте Наим Гарсия сократил отставание Леганеса, забив гол в ворота Лунина (1:2).

ВИДЕО. Как Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса