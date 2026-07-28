Испания28 июля 2026, 20:44 | Обновлено 28 июля 2026, 20:49
823
0
ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса
На 26-й минуте Наим Гарсия сократил отставание гостей в счете
28 июля 2026, 20:44 | Обновлено 28 июля 2026, 20:49
823
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Во вторник, 28 июля, мадридский Реал проводит секретный контрольный матч.
Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе играет с клубом Леганес.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит за закрытыми дверями, без зрителей.
В составе мадридцев с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
На 36-й минуте Наим Гарсия сократил отставание Леганеса, забив гол в ворота Лунина (1:2).
ВИДЕО. Как Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 июля 2026, 06:59 0
Энтони все же победил
Футбол | 28 июля 2026, 13:51 9
Самым высокооплачиваемым игроком киевского клуба является Николай Шапаренко
Футбол | 28.07.2026, 20:44
Футбол | 28.07.2026, 09:37
Бокс | 28.07.2026, 09:00
Комментарии 0
Популярные новости
27.07.2026, 04:48 10
27.07.2026, 06:32 1
27.07.2026, 02:47 2
28.07.2026, 06:58 5
27.07.2026, 07:47 8
28.07.2026, 08:43 19
28.07.2026, 11:52
27.07.2026, 23:16