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Испания
28 июля 2026, 20:44 | Обновлено 28 июля 2026, 20:49
823
0

ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса

На 26-й минуте Наим Гарсия сократил отставание гостей в счете

28 июля 2026, 20:44 | Обновлено 28 июля 2026, 20:49
823
0
ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Во вторник, 28 июля, мадридский Реал проводит секретный контрольный матч.

Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе играет с клубом Леганес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит за закрытыми дверями, без зрителей.

В составе мадридцев с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 36-й минуте Наим Гарсия сократил отставание Леганеса, забив гол в ворота Лунина (1:2).

ВИДЕО. Как Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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