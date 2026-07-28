Лунин – в основе, новая эра Моуриньо. Секретный матч Реала: покажут 23 мин
За галактикос выступает Андрей Лунин, соперником будет клуб Леганес
Во вторник, 28 июля, мадридский Реал проводит секретный контрольный матч, готовясь к новому сезону.
Команда португальского специалиста Жозе Моуриньо встретится с клубом Леганес. Поединок состоится на тренировочной базе сливочных и частично пройдет за закрытыми дверями.
Клуб организует частичную трансляцию на Real Madrid TV. Игра начнется в 19:00 по Киеву, однако болельщики смогут увидеть лишь старт встречи.
Трансляция завершится примерно на 23-й минуте, сразу после первой паузы на водопой. После этого матч продолжится без телевизионного показа.
Для Жозе Моуриньо этот спарринг станет первым матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб, если не считать еще более секретный матч 24 июля против команды Алькоркон (1:0).
В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин, который продолжает борьбу за место в основе команды.
Стартовый состав Реала: Лунин, Трент, Хейсен, Асенсио, Каррерас, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Мастантуоно, Сириа, Гонсало.
ФОТО. Реал проводит секретный матч против Леганеса
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