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28 июля 2026, 19:00 | Обновлено 28 июля 2026, 19:17
1468
0

Лунин – в основе, новая эра Моуриньо. Секретный матч Реала: покажут 23 мин

За галактикос выступает Андрей Лунин, соперником будет клуб Леганес

28 июля 2026, 19:00 | Обновлено 28 июля 2026, 19:17
1468
0
Лунин – в основе, новая эра Моуриньо. Секретный матч Реала: покажут 23 мин
ФК Реал Мадрид. Жозе Моуриньо
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Во вторник, 28 июля, мадридский Реал проводит секретный контрольный матч, готовясь к новому сезону.

Команда португальского специалиста Жозе Моуриньо встретится с клубом Леганес. Поединок состоится на тренировочной базе сливочных и частично пройдет за закрытыми дверями.

Клуб организует частичную трансляцию на Real Madrid TV. Игра начнется в 19:00 по Киеву, однако болельщики смогут увидеть лишь старт встречи.

Трансляция завершится примерно на 23-й минуте, сразу после первой паузы на водопой. После этого матч продолжится без телевизионного показа.

Для Жозе Моуриньо этот спарринг станет первым матчем во главе Реала после возвращения в мадридский клуб, если не считать еще более секретный матч 24 июля против команды Алькоркон (1:0).

В составе галактикос со старта сыграет украинский голкипер Андрей Лунин, который продолжает борьбу за место в основе команды.

Стартовый состав Реала: Лунин, Трент, Хейсен, Асенсио, Каррерас, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Мастантуоно, Сириа, Гонсало.

ФОТО. Реал проводит секретный матч против Леганеса

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Реал - Леганес Реал Мадрид Леганес товарищеские матчи Жозе Моуриньо Андрей Лунин стартовые составы
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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