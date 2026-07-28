Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах

Вечером 28 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.

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Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов выступают 28 команд (24 по Пути чемпионов и 4 по Пути представителей лиг), которые распределены на 14 пар.

Победители 2-го раунда квалификации выйдут в Q3 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q2 Лиги чемпионов, продолжат выступления в третьем раунде квалификации Q3 Лиги Европы.

Поединки Q3 состоятся 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 28/29 июля 2026

28.07. 18:00. КуПС (Финляндия) – Сабах Баку (Азербайджан) [0:1]

28.07. 19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Мьельбю (Швеция) [0:3]

28.07. 21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Тун (Швейцария) [1:1]

28.07. 21:15. Целе (Словения) – Эгнатия (Албания) [3:3]

28.07. 21:45. Хартс (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия) [0:4]

28.07. 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Арарат-Армения (Армения) [0:2]

29.07. 18:00. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) [0:1]

29.07. 19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фареры) [0:0]

29.07. 20:00. Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) [4:1]

29.07. 20:30. Университатя Крайова (Румыния) – Левски (Болгария) [0:1]

29.07. 20:30. Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Викингур (Исландия) [1:2]

29.07. 21:00. Гурник Забже (Польша) – Фенербахче (Турция) [0:1]

29.07. 21:00. Црвена Звезда (Сербия) – Ларн (Северная Ирландия) [4:0]

29.07. 21:15. Слован Братислава (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) [2:0]

В квадратных скобках указан результат первой игры

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ

Инфографика

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