Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах
Лига чемпионов
28 июля 2026, 17:23 | Обновлено 28 июля 2026, 17:35
513
0

Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах

За два дня состоятся повторные встречи 2-го квалификационного раунда

28 июля 2026, 17:23 | Обновлено 28 июля 2026, 17:35
513
0
Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет в ответных матчах
УЕФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 28 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов выступают 28 команд (24 по Пути чемпионов и 4 по Пути представителей лиг), которые распределены на 14 пар.

Победители 2-го раунда квалификации выйдут в Q3 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q2 Лиги чемпионов, продолжат выступления в третьем раунде квалификации Q3 Лиги Европы.

Поединки Q3 состоятся 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 28/29 июля 2026

  • 28.07. 18:00. КуПС (Финляндия) – Сабах Баку (Азербайджан) [0:1]
  • 28.07. 19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Мьельбю (Швеция) [0:3]
  • 28.07. 21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Тун (Швейцария) [1:1]
  • 28.07. 21:15. Целе (Словения) – Эгнатия (Албания) [3:3]
  • 28.07. 21:45. Хартс (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия) [0:4]
  • 28.07. 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Арарат-Армения (Армения) [0:2]
  • 29.07. 18:00. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) [0:1]
  • 29.07. 19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фареры) [0:0]
  • 29.07. 20:00. Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) [4:1]
  • 29.07. 20:30. Университатя Крайова (Румыния) – Левски (Болгария) [0:1]
  • 29.07. 20:30. Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Викингур (Исландия) [1:2]
  • 29.07. 21:00. Гурник Забже (Польша) – Фенербахче (Турция) [0:1]
  • 29.07. 21:00. Црвена Звезда (Сербия) – Ларн (Северная Ирландия) [4:0]
  • 29.07. 21:15. Слован Братислава (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) [2:0]

В квадратных скобках указан результат первой игры

Пары 2-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ

Инфографика

По теме:
Линкольн Ред Импс – Мьельбю. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Кто выйдет в евроосень? Аналитики обновили прогнозный посев в еврокубках
КуПС – Сабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов Тун Динамо Загреб Фенербахче Црвена Звезда Хартс Омония Шемрок Роверс Университатя Крайова Слован Братислава Лех Познань Кайрат Алматы Штурм Грац эксклюзив Целе Орхус Мьельбю Кауно Жальгирис Викингур Рейкьявик Левски София Хапоэль Беэр-Шева выбор редакции Гурник Забже Сабах Баку Арарат-Армения статистические расклады КуПС Павел Исенко КИ Клаксвик Линкольн Ред Импс Ларн Эгнатия Иберия 1999 (Сабуртало) Александр Романчук (1999)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик проиграл суд и потерял деньги. Кошмар для футболиста сборной Украины
Футбол | 28 июля 2026, 11:57 23
Мудрик проиграл суд и потерял деньги. Кошмар для футболиста сборной Украины
Мудрик проиграл суд и потерял деньги. Кошмар для футболиста сборной Украины

Высокий суд Лондона официально арестовал счета украинца на 2,5 миллиона фунтов стерлингов

ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 28 июля 2026, 10:31 9
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ

Греческий клуб выступил с заявлением

Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28.07.2026, 11:20
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Футбол | 28.07.2026, 04:55
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Футбол | 28.07.2026, 16:14
Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 24
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 15
Бокс
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 2
Футбол
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
Усик обратился к Джошуа после того, как его дважды отправили в нокдаун
27.07.2026, 06:32 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
27.07.2026, 21:30
Бокс
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
27.07.2026, 07:47 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем