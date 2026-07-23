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Лига Чемпионов
Эгнатия
22.07.2026 22:00 – FT 3 : 3
Целе
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Лига чемпионов
23 июля 2026, 00:10 | Обновлено 23 июля 2026, 00:29
235
0

Итоги первых матчей Q2 ЛЧ. Чемпионы Албании и Словении устроили триллер

22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

23 июля 2026, 00:10 | Обновлено 23 июля 2026, 00:29
235
0
Итоги первых матчей Q2 ЛЧ. Чемпионы Албании и Словении устроили триллер
ФК Целе
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Вечером 22 июля продолжилась стадия Q2 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

В этот игровой день в трех парах состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По пути чемпионов Эгнатия из Албании и Целе из Словении устроили триллер в балканском дерби (3:3).

Клуб Университатя Крайова на выезде проиграл Левски из Софии (0:1). Украинский защитник Александр Романчук сыграл весь матч за гостей и получил горчичник на 34-й минуте за подножку. Украинский вратарь Павел Исенко не попал в заявку на игру из-за травмы.

Омония из Кипра дома нанесла поражение Кайрату из Казахстана (1:0),

Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов пройдут 28/29 июля, поединки Q3 запланированы на 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 – на 18/19 и 25/26 августа.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля 2026

20:00. Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан) – 1:0

Гол: Панайотис Андреу, 13

Удаление: Лоик Него, 34 (Омония)

20:30. Левски София (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:0

Гол: Кристиан Димитров, 8

22:00. Эгнатия (Албания) – Целе (Словения) – 3:3

Голы: Энео Битри, 7, Фернандо Медейрос, 58, Ибрагим Диабате, 78 – Мариіо Квесич, 45, 66, Армандас Кучис, 54

Пары Q2 Лиги чемпионов

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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