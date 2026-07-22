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Омония
22.07.2026 20:00 – FT 1 : 0
Кайрат
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Лига чемпионов
22 июля 2026, 22:23 | Обновлено 22 июля 2026, 22:28
272
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Клуб Университатя Крайова проиграл Левски в ЛЧ. Романчук получил горчичник

Омония из Кипра нанесла поражение Кайрату из Казахстана

22 июля 2026, 22:23 | Обновлено 22 июля 2026, 22:28
272
1 Comments
Клуб Университатя Крайова проиграл Левски в ЛЧ. Романчук получил горчичник
Университатя Крайова. Александр Романчук
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Вечером 22 июля продолжается стадия Q2 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

В этот игровой день состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Университатя Крайова на выезде проиграл Левски из Софии (0:1), единственный гол на 8-й минуте забил Кристиан Димитров.

Украинский защитник Александр Романчук сыграл весь матч за гостей и получил горчичник на 34-й минуте за подножку. Украинский вратарь Павел Исенко не попал в заявку на игру из-за травмы.

Омония из Кипра дома нанесла поражение Кайрату из Казахстана (1:0), гол на 13-й минуте забил Панайотис Андреу.

Ответные матчи раунда Q2 Лиги чемпионов пройдут 28/29 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля 2026

20:00. Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан) – 1:0

Гол: Панайотис Андреу, 13

Удаление: Лоик Него, 34 (Омония)

20:30. Левски София (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:0

Гол: Кристиан Димитров, 8

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Лига чемпионов Левски София Университатя Крайова Александр Романчук (1999) Павел Исенко Омония Кайрат Алматы Лоик Него удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Ну то що дивного в цих результатах? А хтось сподівався іншого? Це взагалі лежала на поверхні, хто кого взує.
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