Клуб Университатя Крайова проиграл Левски в ЛЧ. Романчук получил горчичник

Вечером 22 июля продолжается стадия Q2 квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

В этот игровой день состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.

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Клуб Университатя Крайова на выезде проиграл Левски из Софии (0:1), единственный гол на 8-й минуте забил Кристиан Димитров.

Украинский защитник Александр Романчук сыграл весь матч за гостей и получил горчичник на 34-й минуте за подножку. Украинский вратарь Павел Исенко не попал в заявку на игру из-за травмы.

Омония из Кипра дома нанесла поражение Кайрату из Казахстана (1:0), гол на 13-й минуте забил Панайотис Андреу.

Ответные матчи раунда Q2 Лиги чемпионов пройдут 28/29 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Первые матчи, 22 июля 2026

20:00. Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан) – 1:0

Гол: Панайотис Андреу, 13

Удаление: Лоик Него, 34 (Омония)

20:30. Левски София (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:0

Гол: Кристиан Димитров, 8