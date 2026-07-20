Лига чемпионов: итоги жребия 3-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе

20 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определила 10 пар раунда Q3 Лиги чемпионов.

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В Q3 ЛЧ выступят 20 команд (или победителей пар). 12 клубов идут по Пути чемпионов и 8 команд – по Пути представителей лиг.

Клуб Университатя Крайова (Румыния), за который выступают украинцы Павел Исенко и Александр Романчук, если в раунде Q2 обыграет Левски (Болгария), то на этапе Q3 сыграет с победителем пары Омония (Кипр) / Кайрат (Казахстан).

Командам нужно пройти суммарно 4 раунда, чтобы попасть в основной раунд Лиги чемпионов. В случае неудачи в этом раунде Q2 ЛЧ – клуб переходит в Q3 Лиги Европы.

Матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов пройдут 21/22 и 28/29 июля, поединки Q3 состоятся 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Пары квалификации Q2 ЛЧ. Матчи: 21/22 и 28/29 июля

🔹 Путь чемпионов

Мьельбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия)

Сабах Баку (Азербайджан) – КуПС (Финляндия)

КИ Клаксвик (Фареры) – Кауно Жальгирис (Литва)

Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша)

Арарат-Армения (Армения) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Левски (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния)

Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан)

Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)

Викингур Рейкьявик (Исландия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава (Словакия)

Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)

🔹 Путь представителей лиг

Фенербахче (Турция) – Гурник Забже (Польша)

Штурм Грац (Австрия) – Хартс (Шотландия)

Жеребьевка квалификации Q3 ЛЧ. Матчи: 4/5 и 11/12 августа

🔹 Путь чемпионов

Тун (Швейцария) / Динамо Загреб (Хорватия) – КИ Клаксвик (Фареры) / Кауно Жальгирис (Литва)

Мьельбю (Швеция) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Иберия 1999 (Грузия) / Слован Братислава (Словакия)

Левски (Болгария) / Университатя Крайова (Румыния) – Омония (Кипр) / Кайрат (Казахстан)

Орхус (Дания) / Лех Познань (Польша) – Сабах Баку (Азербайджан) / КуПС (Финляндия)

Арарат-Армения (Армения) / Шемрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания) / Целе (Словения)

Викингур Рейкьявик (Исландия) / Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Ларн (Северная Ирландия) / Црвена Звезда (Сербия)

🔹 Путь представителей лиг

Олимпиакос (Греция) – НЕК Неймеген (Нидерланды)

Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – Буде-Глимт (Норвегия)

Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша) – Штурм Грац (Австрия) / Хартс (Шотландия)

Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция)

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