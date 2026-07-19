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Лига чемпионов
19 июля 2026, 23:12 | Обновлено 19 июля 2026, 23:34
81
0

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q3. Смотреть онлайн LIVE

20 июля в 13:00 состоится жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ

19 июля 2026, 23:12 | Обновлено 19 июля 2026, 23:34
81
0
Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q3. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА
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20 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определит пары 3-го квалификационного раунда (Q3) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

20 команд (или победителей пар) в Q3 поделены на сеяные и несеяные – по клубному рейтингу УЕФА. 12 клубов идут по Пути чемпионов и 8 команд – по Пути представителей лиг.

Командам нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной раунд Лиги чемпионов. В случае неудачи в этом раунде Q2 ЛЧ – клуб переходит в Q3 Лиги Европы.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА могут поделить команды на группы для жеребьевки, и количество потенциальных оппонентов у каждого клуба сократится.

Матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов пройдут 21/22 и 28/29 июля, поединки Q3 состоятся 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q3. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 20 июля в 13:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Пары 2-го раунда квалификации Q2 ЛЧ, 21/22 и 28/29 июля

🔹 Путь чемпионов

  • Мьельбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • Сабах Баку (Азербайджан) – КуПС (Финляндия)
  • КИ Клаксвик (Фареры) – Кауно Жальгирис (Литва)
  • Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша)
  • Арарат-Армения (Армения) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Левски (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния)
  • Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан)
  • Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • Викингур Рейкьявик (Исландия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
  • Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава (Словакия)
  • Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)

🔹 Путь представителей лиг

  • Фенербахче (Турция) – Гурник Забже (Польша)
  • Штурм Грац (Австрия) – Хартс (Шотландия)

Корзины посева в квалификации Q3 ЛЕ, 4/5 и 11/12 августа

🔹 Путь чемпионов

Сеяные:

  • Победитель пары: Ларн (Северная Ирландия) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Победитель пары: Тун (Швейцария) / Динамо Загреб (Хорватия)
  • Победитель пары: Иберия 1999 (Грузия) / Слован Братислава (Словакия)
  • Победитель пары: Орхус (Дания) / Лех Познань (Польша)
  • Победитель пары: Эгнатия (Албания) / Целе (Словения)
  • Победитель пары: Омония (Кипр) / Кайрат (Казахстан)

Несеяные:

  • Победитель пары: Арарат-Армения (Армения) / Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Победитель пары: Сабах Баку (Азербайджан) / КуПС (Финляндия)
  • Победитель пары: Викингур Рейкьявик (Исландия) / Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
  • Победитель пары: Мьельбю (Швеция) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Победитель пары: Левски (Болгария) / Университатя Крайова (Румыния)
  • Победитель пары: КИ Клаксвик (Фареры) / Кауно Жальгирис (Литва)

🔹 Путь представителей лиг

Сеяные:

  • Лион (Франция)
  • Буде-Глимт (Норвегия)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Победитель пары: Фенербахче (Турция) / Гурник Забже (Польша)

Несеяные:

  • Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Победитель пары: Штурм Грац (Австрия) / Хартс (Шотландия)
  • НЕК Неймеген (Нидерланды)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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