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Лига Чемпионов
Проходит дальше Ларн
14.07.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Тре Фиори
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Лига чемпионов
14 июля 2026, 23:59 | Обновлено 15 июля 2026, 00:11
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Лига чемпионов. Завершен игровой день: кто прошел из Q1, пары 2-го раунда

Победы одержали Ларн из Северной Ирландии и Шемрок Роверс из Ирландии

14 июля 2026, 23:59 | Обновлено 15 июля 2026, 00:11
219
0
Лига чемпионов. Завершен игровой день: кто прошел из Q1, пары 2-го раунда
Getty Images/Global Images Ukraine. Шемрок Роверс
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Вечером 14 июля прошли поединки квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В 10 парах из 14 состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победы в поздних поединках одержали Ларн из Северной Ирландии и Шемрок Роверс из Ирландии.

Ниже приведены результаты игр 1-го раунда и пары 2-го этапа квалификации.

Еще в 4 парах ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 15 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 14 июля 2026

22:00. Ларн (Северная Ирландия) – Тре Фиори (Сан-Марино) – 2:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Мэттью Ридли, 25, Дэн Бент, 69 (пен) – Пьетро Менгуччи, 11

Удаления: Симоне Реа, 63, Томмазо Леон Бернарди, 90 (Тре Фиори)

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Флориана (Мальта) – 5:1 [первый матч – 0:2]

Голы: Ли Грейс, 7, Дилан Уоттс, 29, Джон Макговерн, 48, Грем Берк, 61, Джек Бирн, 74 – Томислав Гудель, 13

Результаты игрового дня Q1 ЛЧ

Пары квалификации Q2 ЛЧ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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