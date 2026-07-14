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Лига Чемпионов
Проходит дальше Ларн
14.07.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Тре Фиори
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Лига чемпионов
14 июля 2026, 23:58 | Обновлено 15 июля 2026, 00:58
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Ирландский вечер. Две островные команды прошли в Q1 Лиги чемпионов

Ларн из Северной Ирландии и Шемрок Роверс из Ирландии одержали победы

14 июля 2026, 23:58 | Обновлено 15 июля 2026, 00:58
380
0
Ирландский вечер. Две островные команды прошли в Q1 Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Шемрок Роверс
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Вечером 14 июля прошли поединки квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В нескольких парах состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победы в поздних поединках одержали Ларн из Северной Ирландии и Шемрок Роверс из Ирландии.

Клуб Ларн второй раз обыграл команду Тре Фиори из Сан-Марино (2:1) после победы в первой игре (1:0).

Шемрок Роверс совершил камбек и разгромил Флориану из Мальты (5:1) после поражения в первой игре (0:2).

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 14 июля 2026

22:00. Ларн (Северная Ирландия) – Тре Фиори (Сан-Марино) – 2:1 [первый матч – 1:0]

Голы: Мэттью Ридли, 25, Дэн Бент, 69 (пен) – Пьетро Менгуччи, 11

Удаления: Симоне Реа, 63, Томмазо Леон Бернарди, 90 (Тре Фиори)

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Флориана (Мальта) – 5:1 [первый матч – 0:2]

Голы: Ли Грейс, 7, Дилан Уоттс, 29, Джон Макговерн, 48, Грем Берк, 61, Джек Бирн, 74 – Томислав Гудель, 13

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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