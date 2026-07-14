Триллер в отборе к ЛЧ. Кауно Жальгирис совершил камбек и забил на 90+4 мин

Вечером 14 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В ответном матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ литовский Кауно Жальгирис на выезде переиграл косовскую Дриту со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый поединок завершился вничью (1:1), поэтому все решала вторая игра в Приштине.

В ответном матче команды обменивались голами. Викинтас Сливка оформил дубль и спас игру для гостей на 83-й минуте, а решающий мяч на 90+4 минуте с пенальти забил Адель Беншаиб (3:2).

Кауно Жальгирис завоевал путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, а Дрита сыграет в Q2 Лиги конференций.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответный матч, 14 июля 2026

21:00. Дрита (Косово) – Жальгирис Каунас (Литва) – 2:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Игбалл Яшари, 20, Арб Манай, 53 – Викинтас Сливка, 9, 82, Амин Беншаиб, 90+4 (пен.).

ВИДЕО. Победный гол на 90+4 минуте