Триллер в отборе к ЛЧ. Кауно Жальгирис совершил камбек и забил на 90+4 мин
Победный гол в ворота Дриты с пенальти провел Адель Беншаїб
Вечером 14 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.
В ответном матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ литовский Кауно Жальгирис на выезде переиграл косовскую Дриту со счетом 3:2.
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Первый поединок завершился вничью (1:1), поэтому все решала вторая игра в Приштине.
В ответном матче команды обменивались голами. Викинтас Сливка оформил дубль и спас игру для гостей на 83-й минуте, а решающий мяч на 90+4 минуте с пенальти забил Адель Беншаиб (3:2).
Кауно Жальгирис завоевал путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, а Дрита сыграет в Q2 Лиги конференций.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q1. Ответный матч, 14 июля 2026
21:00. Дрита (Косово) – Жальгирис Каунас (Литва) – 2:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Игбалл Яшари, 20, Арб Манай, 53 – Викинтас Сливка, 9, 82, Амин Беншаиб, 90+4 (пен.).
ВИДЕО. Победный гол на 90+4 минуте
94' | Unbelievable...— Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) July 14, 2026
Drita ⚪️ 2-[3] ⚫ Kauno Žalgiris
⚽ Benchaib (p) | Agg: 3-4#UCL | #Drita | 🇽🇰🇱🇹 pic.twitter.com/NNgafGT0Om
События матча
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