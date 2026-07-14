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  4. Триллер в отборе к ЛЧ. Кауно Жальгирис совершил камбек и забил на 90+4 мин
Лига Чемпионов
Дрита
14.07.2026 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 3
Каунo Жальгирис Проходит дальше
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Лига чемпионов
14 июля 2026, 23:23 | Обновлено 14 июля 2026, 23:34
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Триллер в отборе к ЛЧ. Кауно Жальгирис совершил камбек и забил на 90+4 мин

Победный гол в ворота Дриты с пенальти провел Адель Беншаїб

14 июля 2026, 23:23 | Обновлено 14 июля 2026, 23:34
298
0
Триллер в отборе к ЛЧ. Кауно Жальгирис совершил камбек и забил на 90+4 мин
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Вечером 14 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В ответном матче 1-го квалификационного раунда ЛЧ литовский Кауно Жальгирис на выезде переиграл косовскую Дриту со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый поединок завершился вничью (1:1), поэтому все решала вторая игра в Приштине.

В ответном матче команды обменивались голами. Викинтас Сливка оформил дубль и спас игру для гостей на 83-й минуте, а решающий мяч на 90+4 минуте с пенальти забил Адель Беншаиб (3:2).

Кауно Жальгирис завоевал путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, а Дрита сыграет в Q2 Лиги конференций.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответный матч, 14 июля 2026

21:00. Дрита (Косово) – Жальгирис Каунас (Литва) – 2:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Игбалл Яшари, 20, Арб Манай, 53 – Викинтас Сливка, 9, 82, Амин Беншаиб, 90+4 (пен.).

ВИДЕО. Победный гол на 90+4 минуте

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Amine Benchaib (Каунo Жальгирис).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Выкинтас Сливка (Каунo Жальгирис), асcист Joris Moutachy.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Арб Манай (Дрита).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Igball Jashari (Дрита), асcист Лиридон Баляй.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Выкинтас Сливка (Каунo Жальгирис), асcист Amine Benchaib.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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