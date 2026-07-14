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Лига Чемпионов
Дрита
14.07.2026 21:00 – 8 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 0
Каунo Жальгирис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 июля 2026, 20:27 |
234
0

Дрита – Кауно Жальгирис. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча состоится 14 июля в 21:00 по Киеву

14 июля 2026, 20:27 |
234
0
Дрита – Кауно Жальгирис. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Дрита
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14 июля на Фадиль Воккри пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Дрита встретится с Жальгирисом Каунас. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Дрита

Команда представляет даже не страну, а регион с очень специфическим правовым статусом. Который, тем не менее, некоторое время назад стала членом ФИФА и УЕФА. И это, конечно, подстегнуло и местное первенство. Вышел на первые роли там и этот футбольный проект. Он был чемпионом еще в 2003-м году. Но потом была пауза в полтора десятилетия. И только в последних розыгрышах выходило вернуться на вершину. А в 2025-м и 2026-м годах не только было взято победу в Суперлиге, но и, впервые, сохранено этот статус.

Такой результат позволил снова отправиться в Лигу чемпионов. В первом тайме выездного поединка там косовары пропустили. Но смогли сравнять счет после перерыва, так что теперь, с учетом тех 1-1, они стали явным фаворитом в данной паре.

Жальгирис Каунас

Клуб был создан при уже существующем, и успешном, баскетбольном проекте, в 2004-м году. И очень постепенно поднимался по местной, вообще-то очень скромной, футбольной иерархии. Только в 2015-м он дебютирует в высшем дивизионе. Впрочем, после 2019-го только раз было падение ниже третьего места. А прошлой осенью впервые оформили чемпионский титул.

Сейчас, к слову, сложно сказать, получится ли его удержать. В Литве крайне плотная конкуренция и на первое место так или иначе претендует шесть участников дивизиона - из десяти всего! И у обладателя титула не самые высокие шансы его сохранить, чем более что с мая удалось взять всего одну победу. И это еще когда не было нагрузки в еврокубках.

Статистика личных встреч

7-го июля эти две команды проводили только первый очный поединок друг против друга.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.30 для Дрити и 2.90 для Жальгириса. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы не ждут, что гости из Балтии тут добьются того, что у них не получилось дома. Сейчас фактор поля будет работать на косоваров - поверим, что в этом поединке они смогут добиться победы в основное время (коэффициент - 2.30).

Прогноз Sport.ua
Дрита
14 июля 2026 -
21:00
Каунo Жальгирис
Победа Дриты 2.30 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Кауно Жальгирис Дрита Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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