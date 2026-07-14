14 июля на Фадиль Воккри пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Дрита встретится с Жальгирисом Каунас. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Дрита

Команда представляет даже не страну, а регион с очень специфическим правовым статусом. Который, тем не менее, некоторое время назад стала членом ФИФА и УЕФА. И это, конечно, подстегнуло и местное первенство. Вышел на первые роли там и этот футбольный проект. Он был чемпионом еще в 2003-м году. Но потом была пауза в полтора десятилетия. И только в последних розыгрышах выходило вернуться на вершину. А в 2025-м и 2026-м годах не только было взято победу в Суперлиге, но и, впервые, сохранено этот статус.

Такой результат позволил снова отправиться в Лигу чемпионов. В первом тайме выездного поединка там косовары пропустили. Но смогли сравнять счет после перерыва, так что теперь, с учетом тех 1-1, они стали явным фаворитом в данной паре.

Жальгирис Каунас

Клуб был создан при уже существующем, и успешном, баскетбольном проекте, в 2004-м году. И очень постепенно поднимался по местной, вообще-то очень скромной, футбольной иерархии. Только в 2015-м он дебютирует в высшем дивизионе. Впрочем, после 2019-го только раз было падение ниже третьего места. А прошлой осенью впервые оформили чемпионский титул.

Сейчас, к слову, сложно сказать, получится ли его удержать. В Литве крайне плотная конкуренция и на первое место так или иначе претендует шесть участников дивизиона - из десяти всего! И у обладателя титула не самые высокие шансы его сохранить, чем более что с мая удалось взять всего одну победу. И это еще когда не было нагрузки в еврокубках.

Статистика личных встреч

7-го июля эти две команды проводили только первый очный поединок друг против друга.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.30 для Дрити и 2.90 для Жальгириса. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы не ждут, что гости из Балтии тут добьются того, что у них не получилось дома. Сейчас фактор поля будет работать на косоваров - поверим, что в этом поединке они смогут добиться победы в основное время (коэффициент - 2.30).