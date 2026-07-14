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14.07.2026 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
Викингур Рейкьявик Проходит дальше
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Лига чемпионов
14 июля 2026, 22:09 | Обновлено 14 июля 2026, 22:13
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0

Экс-игрок Вереса забил в отборе к Лиге чемпионов, но его команда вылетела

Яго Сикейра отличился за Ригу в противостоянии с клубом Арарат-Армения

14 июля 2026, 22:09 | Обновлено 14 июля 2026, 22:13
271
0
Экс-игрок Вереса забил в отборе к Лиге чемпионов, но его команда вылетела
ФК Рига. Яго Сикейра
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Вечером 14 июля продолжается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В нескольких парах состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Экс-игрок ровенского Вереса Яго Сикейра отличился за Ригу в противостоянии с клубом Арарат-Армения (3:2), но его клуб выбыл из ЛЧ из-за поражения в первой игре.

Арарат-Армения и Викингур Рейкьявик вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Рига и Дьер переходят в Q2 Лиги конференций.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 14 июля 2026

20:00. Дьер (Венгрия) – Викингур Рейкьявик (Исландия) – 2:2 [первый матч – 0:1]

Голы: Милан Виталіш, 38 (пен), Свейдн Торкельссон, 45+1 (автогол) – Даниэль Гафстейнссон, 34, 55.

20:00. Рига (Латвия) – Арарат-Армения (Армения) – 3:2 [первый матч – 0:2]

Голы: Яго Сикейра, 14, Ахмед Анкра, 23, Режинальдо Рамирес, 90+4 (пен) – Жирайр Шагоян, 46, Сандро Лима, 63

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Лига чемпионов Яго Сикейра Аугусто Рига Арарат-Армения Верес Ровно Режиналдо Рамирес пенальти Викингур Рейкьявик Дьер автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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