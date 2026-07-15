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Сутьеска
15.07.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 2
Кайрат Проходит дальше
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Лига чемпионов
15 июля 2026, 23:59 | Обновлено 16 июля 2026, 00:27
431
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Лига чемпионов. Итоги Q1: определены все пары 2-го раунда квалификации

За два дня состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда ЛЧ

15 июля 2026, 23:59 | Обновлено 16 июля 2026, 00:27
431
0
Лига чемпионов. Итоги Q1: определены все пары 2-го раунда квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Шемрок Роверс
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Вечером 15 июля прошли поединки квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

Состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Румынская Университатя Крайова второй раз переиграла белорусский витебск (1:0 после 4:1) и вышла в следующий раунд турнира.

Украинский защитник Александр Романчук вышел в стартовом составе хозяев и отыграл первый тайм, после чего был заменен в перерыве. Украинский вратарь Павел Исенко не попал в заявку на игру из-за травмы.

В этот игровой день также прошли дальше: КИ Клаксвик (Фареры), Эгнатия (Албания), Кайрат (Казахстан).

Ниже приведены результаты игр 1-го раунда и пары 2-го этапа квалификации (21/22 и 28/29 июля).

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Ответные матчи, 15 июля 2026

20:30. Университатя Крайова (Румыния) – витебск (беларусь) – 1:0 [4:1]

Гол: Никушор Банку, 90+1

21:15. Атерт Биссен (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:2 [1:2]

Голы: Роман Фербер, 25 – Арни Фредериксберг, 8, Палл Клеттскард, 59

22:00. Эгнатия (Албания) – Петрокуб (Молдова) – 6:1 [1:1]

Голы: Энео Битри, 2, Алессандро Альбанезе, 30, Михай Плетике, 44 (автогол), Андрей Яго, 58, Сумайла Бакайоко, 84, Илди Груда, 90 – Кристиан Ротару, 63

22:00. Сутьеска (Черногория) – Кайрат (Казахстан) – 0:2 [1:2]

Голы: Исмаил Бекболат, 68, Жоржинью, 83 (пен)

Результаты квалификации Q1 ЛЧ

Пары квалификации Q2 ЛЧ

  • Мяльбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия)
  • Сабах Баку (Азербайджан) – КуПС (Финляндия)
  • КИ Клаксвик (Фареры) – Кауно Жальгирис (Литва)
  • Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша)
  • Арарат-Армения (Армения) – Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • Левски (Болгария) – Университет Крайова (Румыния)
  • Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан)
  • Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)
  • Викингур Рейкьявик (Исландия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
  • Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава (Словакия)
  • Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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