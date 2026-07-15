Гол на 90+1. Университатя Крайова с украинцем выбила витебск из ЛЧ
Александр Романчук сыграл за хозяев первый тайм, после чего был заменен
15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Румынская Университатя Крайова на своем поле минимально переиграла белорусский витебск (1:0) и вышла в следующий раунд турнира.
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Первый матч завершился победой румынского клуба со счетом 4:1, поэтому по сумме двух встреч Университатя Крайова прошла дальше.
Украинский защитник Александр Романчук вышел в стартовом составе хозяев и отыграл первый тайм, после чего был заменен в перерыве.
Еще один украинец – вратарь Павел Исенко – не попал в заявку на игру из-за травмы.
Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 90+1 минуте Никушор Банку после передачи Анзора Меквабишвили принес победу хозяевам.
Университатя Крайова вышла во 2-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет против клуба Левски София (Болгария).
Лига чемпионов УЕФА. 1-й квалификационный раунд
Ответный матч. 15 июля 2026. Крайова (Румыния)
Университатя Крайова (Румыния) – витебск (беларусь) – 1:0 (первый матч – 4:1)
Гол: Никушор Банку, 90+1
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