Гол на 90+1. Университатя Крайова с украинцем выбила витебск из ЛЧ

15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Румынская Университатя Крайова на своем поле минимально переиграла белорусский витебск (1:0) и вышла в следующий раунд турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой румынского клуба со счетом 4:1, поэтому по сумме двух встреч Университатя Крайова прошла дальше.

Украинский защитник Александр Романчук вышел в стартовом составе хозяев и отыграл первый тайм, после чего был заменен в перерыве.

Еще один украинец – вратарь Павел Исенко – не попал в заявку на игру из-за травмы.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 90+1 минуте Никушор Банку после передачи Анзора Меквабишвили принес победу хозяевам.

Университатя Крайова вышла во 2-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет против клуба Левски София (Болгария).

Лига чемпионов УЕФА. 1-й квалификационный раунд

Ответный матч. 15 июля 2026. Крайова (Румыния)

Университатя Крайова (Румыния) – витебск (беларусь) – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Никушор Банку, 90+1

Фотогалерея

Инфографика