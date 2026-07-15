Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол на 90+1. Университатя Крайова с украинцем выбила витебск из ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Университатя Крайова
15.07.2026 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 0
МЛ Витебск
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 июля 2026, 22:23 | Обновлено 15 июля 2026, 23:08
436
0

Гол на 90+1. Университатя Крайова с украинцем выбила витебск из ЛЧ

Александр Романчук сыграл за хозяев первый тайм, после чего был заменен

15 июля 2026, 22:23 | Обновлено 15 июля 2026, 23:08
436
0
Гол на 90+1. Университатя Крайова с украинцем выбила витебск из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Румынская Университатя Крайова на своем поле минимально переиграла белорусский витебск (1:0) и вышла в следующий раунд турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой румынского клуба со счетом 4:1, поэтому по сумме двух встреч Университатя Крайова прошла дальше.

Украинский защитник Александр Романчук вышел в стартовом составе хозяев и отыграл первый тайм, после чего был заменен в перерыве.

Еще один украинец – вратарь Павел Исенко – не попал в заявку на игру из-за травмы.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное время. На 90+1 минуте Никушор Банку после передачи Анзора Меквабишвили принес победу хозяевам.

Университатя Крайова вышла во 2-й раунд квалификации ЛЧ, где сыграет против клуба Левски София (Болгария).

Лига чемпионов УЕФА. 1-й квалификационный раунд

Ответный матч. 15 июля 2026. Крайова (Румыния)

Университатя Крайова (Румыния) – витебск (беларусь) – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Никушор Банку, 90+1

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
Эгнатия – Петрокуб. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Невилл не может забыть, как его обидели легенды Реала
Сутьеска – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов Университатя Крайова Витебск Александр Романчук (1999) Павел Исенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Футбол | 15 июля 2026, 07:15 11
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего

Матвей Пономаренко переедет в Турцию

Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15 июля 2026, 00:45 5
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата мира 2026

ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»
Футбол | 15.07.2026, 18:12
ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»
ОБА: «Было предложение от Динамо, но Шахтер – сильнейшая команда Украины»
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 15.07.2026, 00:49
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Лапорт вошел в историю, не пустив свою страну в финал ЧМ
Футбол | 15.07.2026, 21:37
Лапорт вошел в историю, не пустив свою страну в финал ЧМ
Лапорт вошел в историю, не пустив свою страну в финал ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
14.07.2026, 07:19 15
Бокс
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 7
Футбол
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 164
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 22
Бокс
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем