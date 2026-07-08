Ассист Романчука и два пенальти. Университатя Крайова разгромила белорусов

Вечером 8 июня состоялись матчи квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

В этот игровой день сыграно несколько матчей стартового раунда Q1 ЛЧ.

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Румынский клуб Университатя Крайова на нейтральном поле в венгерском городе Мезекевешд переиграл витебск из беларуси (4:1)

В этом матче условные гости реализовали два пенальти, а при первом голе на 4-й минуте ассист сделал украинский защитник Александр Романчук. Он был заменен на 76-й минуте. Украинский голкипер Павел Исенко не был включен в заявку на матч.

В другом вечернем поединке Петрокуб (Молдова) и Эгнатия (Албания) сыграли вничью (1:1).

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 14/15 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 8 июля 2026

20:00. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4

Голы: Валерий Громыко, 20 – Штефан Баярам, 4, Ассад Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Стивен Нсимба, 90+4

20:00. Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания) – 1:1

Голы: Петру Попеску, 1 – Алтин Крюэзиу, 39

Удаление: Альбано Алекси, 45+3 (Эгнатия)