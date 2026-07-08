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Лига чемпионов
08 июля 2026, 20:49 | Обновлено 08 июля 2026, 20:58
466
0

Игрок сборной Украины отдал ассист в квалификации Лиги чемпионов

Великолепный старт сезона в исполнении Александра Романчука

08 июля 2026, 20:49 | Обновлено 08 июля 2026, 20:58
466
0
Игрок сборной Украины отдал ассист в квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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26-летний украинский защитник Александр Романчук в первом матче сезона 2026/27 отметился результативным действием в составе клуба «Университатя» Крайова.

Романчук вышел в стартовом составе на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против белорусского «Витебска» и уже в начале игры привел команду к голу.

Украинец стал автором результативной передачи на 4-й минуте матча. С паса Александра голом отличился нападающий Штефан Баярам.

После первого тайма команда с Романчуком уверенно ведет в счете – 3:1. Ответный матч запланирован на 15 июля.

В случае выхода «Университати» в следующий раунд команда сыграет с победителем пары «Борац» Баня-Лука – «Левски».

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Александр Романчук (1999) Университатя Крайова видео голов и обзор Лига чемпионов Витебск
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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