Игрок сборной Украины отдал ассист в квалификации Лиги чемпионов

26-летний украинский защитник Александр Романчук в первом матче сезона 2026/27 отметился результативным действием в составе клуба «Университатя» Крайова.

Романчук вышел в стартовом составе на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против белорусского «Витебска» и уже в начале игры привел команду к голу.

Украинец стал автором результативной передачи на 4-й минуте матча. С паса Александра голом отличился нападающий Штефан Баярам.

После первого тайма команда с Романчуком уверенно ведет в счете – 3:1. Ответный матч запланирован на 15 июля.

В случае выхода «Университати» в следующий раунд команда сыграет с победителем пары «Борац» Баня-Лука – «Левски».