Игрок сборной Украины отдал ассист в квалификации Лиги чемпионов
Великолепный старт сезона в исполнении Александра Романчука
26-летний украинский защитник Александр Романчук в первом матче сезона 2026/27 отметился результативным действием в составе клуба «Университатя» Крайова.
Романчук вышел в стартовом составе на матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против белорусского «Витебска» и уже в начале игры привел команду к голу.
Украинец стал автором результативной передачи на 4-й минуте матча. С паса Александра голом отличился нападающий Штефан Баярам.
После первого тайма команда с Романчуком уверенно ведет в счете – 3:1. Ответный матч запланирован на 15 июля.
В случае выхода «Университати» в следующий раунд команда сыграет с победителем пары «Борац» Баня-Лука – «Левски».
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