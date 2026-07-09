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Лига Чемпионов
МЛ Витебск
08.07.2026 20:00 – FT 1 : 4
Университатя Крайова
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Лига чемпионов
09 июля 2026, 08:12 |
168
0

Витебск – Университатя Крайова – 1:4. Ассист Романчука. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча Q1 Лиги чемпионов 2026/27

09 июля 2026, 08:12 |
168
0
Витебск – Университатя Крайова – 1:4. Ассист Романчука. Видео голов и обзор
ФК Университатя Крайова
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8 июля Университатя Крайова (Румыния) разгромила Витебск (беларусь) со счетом 4:1 в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Правый фулбек румынской команды Александр Романчук, который в мае этого года получил дебютный вызов в сборную Украины, отметился ассистом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 4-й минуте встречи Романчук выполнил диагональ на левый фланг на Штефана Баярама, который сместился в центр и красиво поразил ворота соперников.

Ответный поединок Университати и Витебска состоится 15 июля. Победитель противостояния в Q2 ЛЧ сыграет либо с ФК Борац Баня Лука, либо с Левски.

Лига чемпионов 2026/27. Квалификация, первый раунд

Первый матч. 8 юля

Витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4

Голы: Громыко, 20 – Баярам, 4, Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Нсимба, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Нсимба (Университатя Крайова).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Ассад Аль-Хамлави (Университатя Крайова).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Ассад Аль-Хамлави (Университатя Крайова).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Громыко (МЛ Витебск), асcист Валерий Бочеров.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Баярам (Университатя Крайова), асcист Александр Романчук.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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