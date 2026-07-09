МЛ Витебск

8 июля Университатя Крайова (Румыния) разгромила Витебск (беларусь) со счетом 4:1 в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Правый фулбек румынской команды Александр Романчук, который в мае этого года получил дебютный вызов в сборную Украины, отметился ассистом.

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На 4-й минуте встречи Романчук выполнил диагональ на левый фланг на Штефана Баярама, который сместился в центр и красиво поразил ворота соперников.

Ответный поединок Университати и Витебска состоится 15 июля. Победитель противостояния в Q2 ЛЧ сыграет либо с ФК Борац Баня Лука, либо с Левски.

Лига чемпионов 2026/27. Квалификация, первый раунд

Первый матч. 8 юля

Витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4

Голы: Громыко, 20 – Баярам, 4, Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Нсимба, 90+4

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