МЛ Витебск

Витебск – Университатя Крайова – 1:4. Ассист Романчука. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча Q1 Лиги чемпионов 2026/27
8 июля Университатя Крайова (Румыния) разгромила Витебск (беларусь) со счетом 4:1 в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
Правый фулбек румынской команды Александр Романчук, который в мае этого года получил дебютный вызов в сборную Украины, отметился ассистом.
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На 4-й минуте встречи Романчук выполнил диагональ на левый фланг на Штефана Баярама, который сместился в центр и красиво поразил ворота соперников.
Ответный поединок Университати и Витебска состоится 15 июля. Победитель противостояния в Q2 ЛЧ сыграет либо с ФК Борац Баня Лука, либо с Левски.
Лига чемпионов 2026/27. Квалификация, первый раунд
Первый матч. 8 юля
Витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4
Голы: Громыко, 20 – Баярам, 4, Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Нсимба, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
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