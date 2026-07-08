Квалификация Q1 Лиги чемпионов. Итоги первых матчей стартового раунда

Стартовал новый евросезон – началась квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня, 7 и 8 июля, состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

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В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступают 28 команд, которые распределены на 14 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 раунда.

Украинские футболист Александр Романчук сделал ассист за румынский клуб Университатя Крайова в матче против витебска из беларуси (4:1).

Экс-форвард киевского Динамо Кахим Пэррис из Ямайки отличился забитым голом за Сабах из Азербайджана в игре против клуба Нью-Сейнтс из Уэльса (2:0).

Победители 1-го раунда квалификации по сумме двух матчей выйдут в Q2 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q1 Лиги чемпионов, продолжат выступления во втором раунде квалификации Q2 Лиги конференций.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 14/15 июля. Поединки второго квалификационного раунда ЛЧ запланированы на 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи

🔹 Поединки 7 июля 2026

19:00. Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия) – 2:0

Голы: Уго Оливейра, 63, Карлос Франса, 86

19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово) – 1:1

Голы: Амин Беншаиб, 24 – Блерим Красничи, 82

19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра) – 3:1

Голы: Нано, 16 (пен), Ману Толедано, 26, Факундо Альварес, 66 – Кристиан Рутхенс, 45+2 (автогол)

19:00. Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:0

Голы: Велько Симич, 66, Кахим Пэррис, 84

20:00. Вардар Скопье (Северная Македония) – КуПС (Финляндия) – 0:2

Голы: Браима Магасса, 45, Боб Арма, 49

20:30. Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 2:0

Голы: Роберт Мурич, 45+1, Мустафа Жа Сане, 79

21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария) – 1:1

Голы: Лука Юричич, 9 – Армстронг Око-Флекс, 55

21:30. Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:1

Голы: Мэттью Лусти, 45

21:45. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург) – 2:1

Голы: Уссама Али, 12, Палл Клеттскард, 49 – Тиаго Родригес, 57

22:00. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия) – 1:0

Гол: Николай Хансен, 90+2

🔹 Поединки 8 июля 2026

18:00. Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) – 2:1

Голы: Лукас Африку, 76, Марк Гуаль, 90+2 – Марко Мрвальевич, 90

19:00. Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:3

Голы: Владислав Крейда, 28, Сандер Аламаа, 73 – Звиад Начкебия, 18, Джемал-Гиорги Джинджолава, 21 (пен), Бакар Кардава, 75

20:00. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4

Голы: Валерий Громыко, 20 – Штефан Баярам, 4, Ассад Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Стивен Нсимба, 90+4

20:00. Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания) – 1:1

Голы: Петру Попеску, 1 – Алтин Крюэзиу, 39

Инфографика. Результаты Q1 ЛЧ

Инфографика. Пары Q2 ЛЧ