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Лига Чемпионов
КИ Клаксвик
07.07.2026 21:45 – FT 2 : 1
Атерт Биссен
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Лига чемпионов
07 июля 2026, 23:59 | Обновлено 08 июля 2026, 00:09
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0

Лига чемпионов. Завершен первый игровой день: боевые противостояния Q1

7 июля состоялись матчи первого раунда квалификации

07 июля 2026, 23:59 | Обновлено 08 июля 2026, 00:09
244
0
Лига чемпионов. Завершен первый игровой день: боевые противостояния Q1
Getty Images/Global Images Ukraine. КИ Клаксвик – Атерт Биссен
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Вечером 7 июня стартовал новый евросезон – началась квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В этот день проходят матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победы в первых матча одержали Ларн из Северной Ирландии, Викингур из Исландии, КИ Клаксвик из Фарерских островов.

Еще один поздний поединок игрового дня завершился вничью. Ниже приведены результаты игр.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 14/15 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля 2026

21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария) – 1:1

Голы: Лука Юричич, 9 – Армстронг Око-Флекс, 55

21:30. Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:1

Голы: Мэттью Лусти, 45

21:45. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург) – 2:1

Голы: Уссама Али, 12, Палл Клеттскард, 49 – Тиаго Родригес, 57

22:00. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия) – 1:0

Гол: Николай Хансен, 90+2

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Лига чемпионов Борац Баня-Лука Левски София Тре Фиори Ларн КИ Клаксвик Атерт Биссен Викингур Рейкьявик Дьер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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