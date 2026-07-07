Лига чемпионов. Завершен первый игровой день: боевые противостояния Q1

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Вечером 7 июня стартовал новый евросезон – началась квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В этот день проходят матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

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Победы в первых матча одержали Ларн из Северной Ирландии, Викингур из Исландии, КИ Клаксвик из Фарерских островов.

Еще один поздний поединок игрового дня завершился вничью. Ниже приведены результаты игр.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 14/15 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля 2026

21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария) – 1:1

Голы: Лука Юричич, 9 – Армстронг Око-Флекс, 55

21:30. Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия) – 0:1

Голы: Мэттью Лусти, 45

21:45. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург) – 2:1

Голы: Уссама Али, 12, Палл Клеттскард, 49 – Тиаго Родригес, 57

22:00. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия) – 1:0

Гол: Николай Хансен, 90+2