Стартовала квалификация ЛЧ. За клуб из Азербайджана забил экс-игрок Динамо

Вечером 7 июня стартовал новый евросезон – началась квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В этот день прошли матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

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В первый день турнира свои матчи выиграли чемпионы Армении (Арарат-Армения) и Азербайджана (Сабах).

Экс-форвард киевского Динамо (2022–2023) Кахим Пэррис отличился забитым голом за Сабах в матче против клуба Нью-Сейнтс из Уэльса (2:0)

Кауно Жальгирис, чемпион Литвы, стартовал с ничьей в игре против клуба Дрита (Косово) – 1:1.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 14/15 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля 2026

07.07. 19:00. Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия) – 2:0

Голы: Уго Оливейра, 63, Карлос Франса, 86

07.07. 19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово) – 1:1

Голы: Амин Беншаиб, 24 – Блерим Красничи, 82

07.07. 19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра) – 3:1

Голы: Нано, 16 (пен), Ману Толедано, 26, Факундо Альварес, 66 – Кристиан Рутхенс, 45+2 (автогол)

07.07. 19:00. Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:0

Голы: Велько Симич, 66, Кахим Пэррис, 84

ВИДЕО. Гол Кахима Пэрриса за Сабах