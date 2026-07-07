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Каунo Жальгирис
07.07.2026 19:00 - : -
Дрита
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Лига чемпионов
07 июля 2026, 16:57 |
240
0

Кауно Жальгирис – Дрита. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча состоится 7 июля в 19:00 по Киеву

07 июля 2026, 16:57 |
240
0
Кауно Жальгирис – Дрита. Прогноз, анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Жальгирис
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7 июля на стадион Дарюса и Гиренаса пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Жальгирис Каунас встретится с Дритой. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Жальгирис Каунас

Команда была основана в середине первого десятилетия этого века, причем представляла собой просто футбольную секцию при уже успешном баскетбольном проекте. Только в 2015-м году она дебютировала в элитном дивизионе страны. И постепенно прибавляла уже там. В прошлом сезоне наступил настоящий прорыв: набрав 75 очков, и опередив на восемь неожиданного преследователя, Гегельманн, взяли дебютный титул.

Сейчас еще есть шансы сохранить чемпионство, но ситуация максимально запутана - нет явного фаворита, более того, нынешний лидер опережает шестой клуб всего на три очка, причем все сыграли разное количество матчей. При этом обладатель золота взял только одну победу в десяти крайних турах. А июль начался с нулевой ничьей против прямого конкурента, Джюгаса.

Дрита

Клуб имеет долгую (с 1947-го года), но тяжелую историю. И только в последние десятилетия начал проявлять себя. Первый чемпионский титул был взят еще в 2003-м году, но на стабильно неплохие результаты начались с сезона 2017/2018, в то время, когда Косово уже получил официальное признание по линии УЕФА и ФИФА.

В прошлом сезоне получилось уже больше подтвердить свой, уже сформировавшийся, статус местного флагмана футбола. Удалось защитить статус победителя местной Суперлиги. Причем достаточно уверенно, с 20 победами и 66 очками - набрали на семь больше, чем ближайший преследователь, Малышева. Примечательно, что, проиграв во всех трех крайних турах, потом уступили и во всех контрольных поединках - с ЦСКА 1948, Локомотивом из Софии и Шепши.

Статистика личных встреч

Косовары не так давно начали играть в еврокубках. И с нынешним соперником тоже сыграет впервые.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.80 для Жальгириса и 3.90 для Дриты. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают тут фаворитом литовцев. У них не все получается, но все же такого противника нужно побеждать (коэффициент - 1,80).

Прогноз Sport.ua
Каунo Жальгирис
7 июля 2026 -
19:00
Дрита
Победа Жальгириса 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Кауно Жальгирис Дрита Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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