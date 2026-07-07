ВИДЕО. Как экс-форвард Динамо забил в квалификации Лиги чемпионов
Кахим Пэррис отличился забитым голом за Сабах в игре против Нью-Сейнтс
Вечером 7 июня стартовала квалификация Лиги чемпионов 2026/27.
Состоялись матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.
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Сабах, чемпион Азербайджана, выиграл матч против клуба Нью-Сейнтс из Уэльса (2:0).
Экс-форвард киевского Динамо (2022–2023) Кахим Пэррис отличился забитым голом за Сабах.
Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 14/15 июля.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля 2026
07.07. 19:00. Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:0
Голы: Велько Симич, 66, Кахим Пэррис, 84
ВИДЕО. Гол Кахима Пэрриса за Сабах
События матча
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