Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как экс-форвард Динамо забил в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Сабах
07.07.2026 19:00 – FT 2 : 0
Нью-Сейнтс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 июля 2026, 21:29 |
1515
0

ВИДЕО. Как экс-форвард Динамо забил в квалификации Лиги чемпионов

Кахим Пэррис отличился забитым голом за Сабах в игре против Нью-Сейнтс

07 июля 2026, 21:29 |
1515
0
ВИДЕО. Как экс-форвард Динамо забил в квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо. Кахим Пэррис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 7 июня стартовала квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

Состоялись матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сабах, чемпион Азербайджана, выиграл матч против клуба Нью-Сейнтс из Уэльса (2:0).

Экс-форвард киевского Динамо (2022–2023) Кахим Пэррис отличился забитым голом за Сабах.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 14/15 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля 2026

07.07. 19:00. Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:0

Голы: Велько Симич, 66, Кахим Пэррис, 84

ВИДЕО. Гол Кахима Пэрриса за Сабах

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Велько Симич (Сабах), асcист Тымотеуш Пухач.
По теме:
Шесть мячей за игру. Кривбасс проиграл на сборах бельгийскому клубу
Стартовала квалификация ЛЧ. За клуб из Азербайджана забил экс-игрок Динамо
ВИДЕО. Безумие: Аргентина забила третий гол Египту на 90+2, перевернув игру
Нью-Сейнтс Кауно Жальгирис видео голов и обзор Сабах Баку Лига чемпионов Арарат-Армения Дрита Интер Эскальдес Линкольн Ред Импс Кахим Пэррис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Футбол | 07 июля 2026, 00:45 0
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

ОФИЦИАЛЬНО. МОК восстановил в правах россию и отменил все ограничения
Олимпийские игры | 07 июля 2026, 18:24 9
ОФИЦИАЛЬНО. МОК восстановил в правах россию и отменил все ограничения
ОФИЦИАЛЬНО. МОК восстановил в правах россию и отменил все ограничения

Сняты все основные ограничения

Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Бокс | 07.07.2026, 09:40
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
Теннис | 07.07.2026, 07:08
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ
Футбол | 07.07.2026, 19:40
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ
ФОТО. Лицо и эмоции Месси после очередного нереализованного пенальти на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
05.07.2026, 19:52 2
Футбол
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 6
Бокс
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
06.07.2026, 08:42 1
Бокс
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 9
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 23
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем