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Сабах
07.07.2026 19:00 - : -
Нью-Сейнтс
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Лига чемпионов
07 июля 2026, 17:14 |
285
0

Сабах – Нью-Сейнтс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок начнется 7 июля в 19:00 по Киеву

07 июля 2026, 17:14 |
285
0
Сабах – Нью-Сейнтс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Сабах
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7 июля на Банк Республика Арена пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Сабах встретится с Нью Сэйнтс. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сабах

Команда очень молода, она была создана только в 2017-м году. Но уже в 2018/2019, укрепив состав, в том числе, Марко Девичем, уже играла в высшем дивизионе страны. А в позапрошлом сезоне взяли первый весомый трофей, взяв национальный кубок.

Ну, а 2025/2026 стал настоящим прорывом. Все привыкли к тому, что в Азербайджане почти безоговорочно доминирует Карабах. Но, воспользовавшись тем, что гранд был поглощен выступлениями в Лиге чемпионов, его сенсационно получилось обыграть, причем создав в итоге отрыв аж в девять голов, 78 против 69. К тому же при этом смогли сохранить и кубок, таким образом оформив золотой дубль. Успешного наставника, Дамбраускаса, смогли после этого сохранить, а вот состав поневоле обновляют - спрос на футболистов из Баку наличествует.

Нью Сэйнтс

Клуб представляет из себя некую противоположность своему сопернику. Это давно уже признанный флагман национального футбола - с оговоркой, что сильнейшие валлийские футбольные проекты типа Кардиффа, Суонси и, сейчас, Рэксхэма, играют в структуре соседней Англии - в прошлом сезоне дружно боролись в Чемпионшипе. В Освестри играют в родном Уэльсе, и доминируют там. Кстати, в 2024/2025 получилось еще и сыграть в основном раунде Лиги конференций.

В следующем сезоне удалось хотя бы остаться первым в национальном Премьер-дивизионе. Это уже восемнадцатый чемпионский титул, и при этом пятый всего - а вот в кубке на этот раз не получилось сохранить трофей.

Статистика личных встреч

Команды, что представляют страны, расположенные в противоположных углах европейского континента, до этого ни разу не пересекались на футбольном поле.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.83 для Сабаха и 12.00 для Нью-Сейнтс. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы не верят, что сейчас гости из Британии чем-то удивят. Да, азербайджанцы не блистали в товарищеских поединках, но уж в официальном дома смогут победить (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Сабах
7 июля 2026 -
19:00
Нью-Сейнтс
Победа Сабаха 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Нью-Сейнтс Сабах Баку Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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