Стартует новый евросезон. Квалификация Q1 Лиги чемпионов: кто с кем сыграет
За два дня состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда
Вечером 7 июня стартует новый евросезон – начинается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.
За два дня состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.
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В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступят 28 команд, которые распределены на 14 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.
Победители 1-го раунда квалификации выйдут в Q2 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q1 Лиги чемпионов, продолжат выступления во втором раунде квалификации Q2 Лиги конференций.
Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 7/8 и 14/15 июля. Поединки второго квалификационного раунда ЛЧ запланированы на 21/22 и 28/29 июля.
Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q1. Первые матчи, 7/8 июля 2026
- 07.07. 19:00. Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия)
- 07.07. 19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово)
- 07.07. 19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра)
- 07.07. 19:00. Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
- 07.07. 20:00. Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия)
- 07.07. 20:30. Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия)
- 07.07. 21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария)
- 07.07. 21:30. Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия)
- 07.07. 21:45. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)
- 07.07. 22:00. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия)
- 08.07. 18:00. Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория)
- 08.07. 19:00. Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
- 08.07. 20:00. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния)
- 08.07. 20:00. Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания)
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