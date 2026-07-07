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Лига чемпионов
07 июля 2026, 16:27 | Обновлено 07 июля 2026, 16:28
286
0

Стартует новый евросезон. Квалификация Q1 Лиги чемпионов: кто с кем сыграет

За два дня состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда

07 июля 2026, 16:27 | Обновлено 07 июля 2026, 16:28
286
0
Стартует новый евросезон. Квалификация Q1 Лиги чемпионов: кто с кем сыграет
УЕФА
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Вечером 7 июня стартует новый евросезон – начинается квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

За два дня состоятся первые матчи 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступят 28 команд, которые распределены на 14 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо преодолеть 4 квалификационных раунда.

Победители 1-го раунда квалификации выйдут в Q2 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q1 Лиги чемпионов, продолжат выступления во втором раунде квалификации Q2 Лиги конференций.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 7/8 и 14/15 июля. Поединки второго квалификационного раунда ЛЧ запланированы на 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 7/8 июля 2026

  • 07.07. 19:00. Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия)
  • 07.07. 19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово)
  • 07.07. 19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра)
  • 07.07. 19:00. Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • 07.07. 20:00. Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия)
  • 07.07. 20:30. Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 07.07. 21:30. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария)
  • 07.07. 21:30. Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия)
  • 07.07. 21:45. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)
  • 07.07. 22:00. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия)
  • 08.07. 18:00. Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория)
  • 08.07. 19:00. Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
  • 08.07. 20:00. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния)
  • 08.07. 20:00. Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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