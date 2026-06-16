Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1

​16 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определит пары первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

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28 команд стартуют с Q1, они поделены на 14 пар. Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q1 ЛЧ – клуб переходит в Q2 Лиги конференций.

Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля. Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится на следующий день, 17 июня, а поединки пройдут 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Матчи: 7/8 и 14/15 июля

Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс) Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия) Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия) Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра) Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия) Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия) Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия) Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово) витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания) Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария) Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия) Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория) КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)

Отдельной жеребьевкой определено, что команды, проигравшие в парах 4 и 5, попадут сразу в 3-й раунд Лиги конференций, а не во 2-й.

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