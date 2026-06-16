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Лига чемпионов
16 июня 2026, 17:19 | Обновлено 16 июня 2026, 17:37
2419
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Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда ЛЧ

16 июня 2026, 17:19 | Обновлено 16 июня 2026, 17:37
2419
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Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
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​16 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определит пары первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

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28 команд стартуют с Q1, они поделены на 14 пар. Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q1 ЛЧ – клуб переходит в Q2 Лиги конференций.

Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля. Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится на следующий день, 17 июня, а поединки пройдут 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Матчи: 7/8 и 14/15 июля

  1. Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
  2. Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  3. Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
  4. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра)
  5. Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия)
  6. Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия)
  7. Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия)
  8. Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово)
  9. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния)
  10. Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания)
  11. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария)
  12. Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия)
  13. Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория)
  14. КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)

Отдельной жеребьевкой определено, что команды, проигравшие в парах 4 и 5, попадут сразу в 3-й раунд Лиги конференций, а не во 2-й.

Инфографика

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Рига Витебск жеребьевка Сутьеска Шемрок Роверс Университатя Крайова Нью-Сейнтс Дьер жеребьевка Лиги чемпионов Кайрат Алматы Флориана Кауно Жальгирис Викингур Рейкьявик Левски София Вардар Скопье Флора Таллинн Петрокуб Хынчешты Сабах Баку Лига чемпионов Арарат-Армения Дрита КуПС Тре Фиори КИ Клаксвик Борац Баня-Лука Интер Эскальдес Линкольн Ред Импс Ларн Эгнатия Иберия 1999 (Сабуртало) выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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