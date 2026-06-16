Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда ЛЧ
16 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
Жеребьевка определит пары первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
28 команд стартуют с Q1, они поделены на 14 пар. Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q1 ЛЧ – клуб переходит в Q2 Лиги конференций.
Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля. Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится на следующий день, 17 июня, а поединки пройдут 21/22 и 28/29 июля.
Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.
Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q1. Матчи: 7/8 и 14/15 июля
- Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
- Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия)
- Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра)
- Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия)
- Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия)
- Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия)
- Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово)
- витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния)
- Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания)
- Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария)
- Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия)
- Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория)
- КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)
Отдельной жеребьевкой определено, что команды, проигравшие в парах 4 и 5, попадут сразу в 3-й раунд Лиги конференций, а не во 2-й.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира
Итальянец признал свою ошибку