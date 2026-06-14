Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE
16 июня состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ
16 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
Жеребьевка определит пары первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
28 команд стартуют с Q1, они поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА.
Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q1 ЛЧ – клуб переходит в Q2 Лиги конференций.
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы для целей жеребьевки, и количество потенциальных оппонентов у каждого клуба сократится.
Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля.
Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится 17 июня, а поединки пройдут 21/22 и 28/29 июля.
Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в немецком Франкфурте.
Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 16 июня в 15:00
🏆 Лига чемпионов 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1
Корзины посева
🔹 Сеяные: Шемрок Роверс (Ирландия), КуПС (Финляндия), Дрита (Косово), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Викингур Рейкьявик (Исландия), Кайрат (Казахстан), Университатя Крайова (Румыния), Рига (Латвия), КИ Клаксвик (Фарерские острова), Флора (Эстония), Ларн (Северная Ирландия), Петрокуб Хынчешты (Молдова), Нью-Сейнтс (Уэльс)
🔹 Несеяные: Интер Эскальдес (Андорра), Левски София (Болгария), Арарат-Армения (Армения), Сабах (Азербайджан), Кауно Жальгирис (Литва), Сутьеска (Черногория), Дьер (Венгрия), Иберия 1999 (Грузия), Эгнатия (Албания), Флориана (Мальта), Тре Фиори (Сан-Марино), Вардар (Северная Македония), Витебск (беларусь), Атерт Биссен (Люксембург)
Инфографика: Q1 Лиги чемпионов
Инфографика: Q2 Лиги чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 14 июня в 05:00 по Киеву
ЭйДжей раскрыл секрет успеха украинца