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Лига чемпионов
14 июня 2026, 19:07 | Обновлено 14 июня 2026, 19:29
232
0

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE

16 июня состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ

14 июня 2026, 19:07 | Обновлено 14 июня 2026, 19:29
232
0
Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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​16 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определит пары первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

28 команд стартуют с Q1, они поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА.

Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q1 ЛЧ – клуб переходит в Q2 Лиги конференций.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы для целей жеребьевки, и количество потенциальных оппонентов у каждого клуба сократится.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля.

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов: жеребьевка состоится 17 июня, а поединки пройдут 21/22 и 28/29 июля.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в немецком Франкфурте.

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 16 июня в 15:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига чемпионов 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1

Корзины посева

🔹 Сеяные: Шемрок Роверс (Ирландия), КуПС (Финляндия), Дрита (Косово), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Викингур Рейкьявик (Исландия), Кайрат (Казахстан), Университатя Крайова (Румыния), Рига (Латвия), КИ Клаксвик (Фарерские острова), Флора (Эстония), Ларн (Северная Ирландия), Петрокуб Хынчешты (Молдова), Нью-Сейнтс (Уэльс)

🔹 Несеяные: Интер Эскальдес (Андорра), Левски София (Болгария), Арарат-Армения (Армения), Сабах (Азербайджан), Кауно Жальгирис (Литва), Сутьеска (Черногория), Дьер (Венгрия), Иберия 1999 (Грузия), Эгнатия (Албания), Флориана (Мальта), Тре Фиори (Сан-Марино), Вардар (Северная Македония), Витебск (беларусь), Атерт Биссен (Люксембург)

Инфографика: Q1 Лиги чемпионов

Инфографика: Q2 Лиги чемпионов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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