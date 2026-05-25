  4. Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
25 мая 2026, 10:35 | Обновлено 25 мая 2026, 10:42
Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов

Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

В еврокубках произошел ребаланс. Это стало известно после окончание последнего 38-го тура АПЛ.

Путевку в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы, получил португальский Спортинг Лиссабон.

Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов (выигранная по итогам евросезона благодаря попаданию в топ-2 рейтингу стран) применяется лишь после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ.

Поскольку Астон Вилла, победитель Лиги Европы, завершила сезон на 4-й позиции АПЛ, путевка стала вакантной, и произошел ребаланс.

Освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перешло к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.

🔹 Ребаланс: Астон Вилла выиграла Лигу Европы и финишировала 4-й в АПЛ

🔺 Спортинг перешел из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию
🔺 Шестое место АПЛ (Борнмут) не получит путевку в Лигу чемпионов
🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перешли из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3

29 из 36 команд обеспечили себе путевки в основной раунд ЛЧ

  • Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль
  • Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико, Бетис
  • Италия (4): Интер, Наполи, Рома, Комо
  • Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Штутгарт
  • Франция (3): ПСЖ, Ланс, Лилль
  • Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд
  • Португалия (2): Порту, Спортинг
  • Бельгия (1): Брюгге
  • Чехия (1): Славия Прага
  • Турция (1): Галатасарай
  • Украина (1): Шахтер
  • Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации

29 клубов, которые сыграют в основной стадии Лиги чемпионов

Николай Степанов
Учасник Лиги чемпионов предложил Лунину место в стартовом составе
Известный украинский форвард вернется в Динамо после завершения сезона
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Комментарии 2
Шахтарю звісно б підсилення під ЛЧ. Бачу список - всі міцні сильні, жодної слабкої команди, і 60-70% з них сильніші  за Кристал Пелес. Тобто це зовсім інший турнір 
Динамо не бачать навіть у Лізі Конференцій...
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
