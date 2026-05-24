Итоговая таблица АПЛ. Ливерпуль в ЛЧ, Вест Хэм выбыл, Челси без еврокубка
Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов
Вечером 24 мая состоялся последний, 37-й тур Английской Премьер-лиги.
В последнем туре определено, что Ливерпуль сыграет в Лиге чемпионов, а Вест Хэм вылетел из АПЛ.
Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити была завершена в предпоследнем туре, и канониры стали чемпионами Англии в 14-й раз.
В последнем туре Арсенал взял верх над Кристал Пэлас (2:1), Астон Вилла обыграла Ман Сити (2:1), а Ливерпуль сыграл вничью с Брентфордом (1:1).
Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов: Арсенал (85 очков), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (71), Астон Вилла (65), Ливерпуль (60).
В Лиге Европы будут играть: Борнмут (57) и Сандерленд (54). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получил Брайтон (53).
Лондонский Челси (52) сенсационно остался без еврокубков, проиграв в последнем туре Сандерленду (1:2).
Тоттенхэм (41) под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, сохранил прописку в АПЛ, выиграв у Эвертона (1:0).
Вылетели из Английской Премьер-лиги: Вест Хэм (39), Бернли (22), Вулверхэмптон (20). Поднялись в АПЛ из Чемпионшипа: Ковентри, Ипсвич и Халл Сити.
АПЛ. 38-й тур, 24 мая 2026, 18:00
- Бернли – Вулверхэмптон – 1:1
- Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3
- Вест Хэм – Лидс – 3:0
- Кристал Пэлас – Арсенал – 1:2
- Ливерпуль – Брентфорд – 1:1
- Манчестер Сити – Астон Вилла – 1:2
- Ноттингем – Борнмут – 1:1
- Сандерленд – Челси – 2:1
- Тоттенхэм – Эвертон – 1:0
- Фулхэм – Ньюкасл – 2:0
Турнирная таблица АПЛ
