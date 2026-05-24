Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоговая таблица АПЛ. Ливерпуль в ЛЧ, Вест Хэм выбыл, Челси без еврокубка
24 мая 2026, 20:10 | Обновлено 24 мая 2026, 20:21
Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 мая состоялся последний, 37-й тур Английской Премьер-лиги.

В последнем туре определено, что Ливерпуль сыграет в Лиге чемпионов, а Вест Хэм вылетел из АПЛ.

Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити была завершена в предпоследнем туре, и канониры стали чемпионами Англии в 14-й раз.

В последнем туре Арсенал взял верх над Кристал Пэлас (2:1), Астон Вилла обыграла Ман Сити (2:1), а Ливерпуль сыграл вничью с Брентфордом (1:1).

Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов: Арсенал (85 очков), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (71), Астон Вилла (65), Ливерпуль (60).

В Лиге Европы будут играть: Борнмут (57) и Сандерленд (54). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получил Брайтон (53).

Лондонский Челси (52) сенсационно остался без еврокубков, проиграв в последнем туре Сандерленду (1:2).

Тоттенхэм (41) под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, сохранил прописку в АПЛ, выиграв у Эвертона (1:0).

Вылетели из Английской Премьер-лиги: Вест Хэм (39), Бернли (22), Вулверхэмптон (20). Поднялись в АПЛ из Чемпионшипа: Ковентри, Ипсвич и Халл Сити.

АПЛ. 38-й тур, 24 мая 2026, 18:00

  • Бернли – Вулверхэмптон – 1:1
  • Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3
  • Вест Хэм – Лидс – 3:0
  • Кристал Пэлас – Арсенал – 1:2
  • Ливерпуль – Брентфорд – 1:1
  • Манчестер Сити – Астон Вилла – 1:2
  • Ноттингем – Борнмут – 1:1
  • Сандерленд – Челси – 2:1
  • Тоттенхэм – Эвертон – 1:0
  • Фулхэм – Ньюкасл – 2:0

Турнирная таблица АПЛ

Де Дзерби красаучик, держал интригу до последнего тайма, но с задачей справился.
Триумфую над хейтерами, которые желали видеть Ттх в чемпионшипе!
⚽Голу Пальиньи радовался и орал не меньше, чем после сегодняшнего гола Филиппова😜🥳
С самого назначения твёрдо верил в родного нам Роберто с шахтёрским сердцем! Болельщики шпор величают его своим Спасителем!
А вот это идеальный финальный аккорд в успешном радостном сезоне для Донетчины!⚒️🇺🇦🥳
✅🥇Золото УПЛ
✅🥇Золото лиги U19
✅🥇Золото лиги U17
✅🌠Выход в основу ЛЧ
✅🏆Трофей кубка Турции у Зубкова
✅🥉🥉Медали Филиппова и Кравченко
✅Выход клуба родного Фонсеки в квалы ЛЧ
✅Сохранение клуба родного Де Дзерби в АПЛ😜
31 марта 2026 года Де Дзерби стал главным тренером английского клуба «Тоттенхэм Хотспур», подписав контракт сроком на пять лет!!!
Де Дзерби остался)
Радий за Тоттенхем. Цей клуб не заслуговував вильоту з АПЛ. Якби не крінж керівництва клубу з призначенням Тудора, інтриги за збереження в лізі не було б. Але ще більше порадував Манчестер, просто неймовірне перевтілення в другій половині сезону. Я просто в захваті, вже з нетерпінням чекаю наступного сезону і відродження найкращого клубу сучасності.
