Итоговая таблица АПЛ. Ливерпуль в ЛЧ, Вест Хэм выбыл, Челси без еврокубка

Вечером 24 мая состоялся последний, 37-й тур Английской Премьер-лиги.

В последнем туре определено, что Ливерпуль сыграет в Лиге чемпионов, а Вест Хэм вылетел из АПЛ.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Чемпионская гонка между Арсеналом и Ман Сити была завершена в предпоследнем туре, и канониры стали чемпионами Англии в 14-й раз.

В последнем туре Арсенал взял верх над Кристал Пэлас (2:1), Астон Вилла обыграла Ман Сити (2:1), а Ливерпуль сыграл вничью с Брентфордом (1:1).

Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов: Арсенал (85 очков), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (71), Астон Вилла (65), Ливерпуль (60).

В Лиге Европы будут играть: Борнмут (57) и Сандерленд (54). Путевку в квалификацию Q4 Лиги конференций получил Брайтон (53).

Лондонский Челси (52) сенсационно остался без еврокубков, проиграв в последнем туре Сандерленду (1:2).

Тоттенхэм (41) под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, сохранил прописку в АПЛ, выиграв у Эвертона (1:0).

Вылетели из Английской Премьер-лиги: Вест Хэм (39), Бернли (22), Вулверхэмптон (20). Поднялись в АПЛ из Чемпионшипа: Ковентри, Ипсвич и Халл Сити.

АПЛ. 38-й тур, 24 мая 2026, 18:00

Бернли – Вулверхэмптон – 1:1

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Вест Хэм – Лидс – 3:0

Кристал Пэлас – Арсенал – 1:2

Ливерпуль – Брентфорд – 1:1

Манчестер Сити – Астон Вилла – 1:2

Ноттингем – Борнмут – 1:1

Сандерленд – Челси – 2:1

Тоттенхэм – Эвертон – 1:0

Фулхэм – Ньюкасл – 2:0

Турнирная таблица АПЛ