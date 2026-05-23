В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 18:00.



Манчестер Сити



Манчестесский коллектив в текущем сезоне демонстрирует неплохие результаты. За 37 туров Премьер-лиги «горожанам» удалось добыть в борьбе 78 баллов, благодаря которым они находятся на 2-м месте турнирной таблицы. Однако шансов на что-то больше уже нет — расстояние от чемпиона, «Арсенала», составляет 4 зачетных пункта. Однако тот же «Арсенал» «Манчестер Сити» обыграл в финале Кубка лиги в конце марта.



В Кубке Англии коллектив также торжествовал, обыграв в финале «Челси» со счетом 1:0. Но вот на международной арене у англичан не сложилось – Лигу чемпионов «Манчестер Сити» покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Реала» с общим счетом 5:1. Также следует добавить, что этот матч станет последним для Пепа Гвардиолы во главе «горожан».



Астон Вилла



Для команды Уная Эмери этот сезон однозначно станет памятным. За 37 матчей Премьер-лиги бирмингемцы набрали 62 балла, пока позволяют им находиться на 4-й позиции общего зачета. Место в Лиге чемпионов из-за чемпионата уже официально гарантировано, ведь клуб не сможет упасть ниже 5-й строчки. В Кубке Англии виллианы дошли до 1/16 финала, где уступили «Ньюкаслу» со счетом 3:1.



Однако главное достижение англичан состоялось на международной арене – «Астон Вилла» стала победителем Лиги Европы. На своем пути клуб обыграл «Лилль», «Болонью», «Ноттингем» и «Фрайбург».



Личные встречи



В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». На балансе коллектива 3 победы, а еще дважды торжествовал «Манчестер Сити».



Интересные факты

«Манчестер Сити» победил в 9/11 предыдущих матчах.

В каждом из 5 предыдущих матчей «Астон Виллы» было забито более 2.5 гола.

«Астон Вилла» победила только в 1/5 предыдущих выездных поединков.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.58 по линии БК betking.