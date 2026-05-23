Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
24.05.2026 18:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 мая 2026, 23:30 | Обновлено 23 мая 2026, 23:54
23
0

Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 мая в 18:00 по Киеву

23 мая 2026, 23:30 | Обновлено 23 мая 2026, 23:54
23
0
Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Манчестер Сити

Манчестесский коллектив в текущем сезоне демонстрирует неплохие результаты. За 37 туров Премьер-лиги «горожанам» удалось добыть в борьбе 78 баллов, благодаря которым они находятся на 2-м месте турнирной таблицы. Однако шансов на что-то больше уже нет — расстояние от чемпиона, «Арсенала», составляет 4 зачетных пункта. Однако тот же «Арсенал» «Манчестер Сити» обыграл в финале Кубка лиги в конце марта.

В Кубке Англии коллектив также торжествовал, обыграв в финале «Челси» со счетом 1:0. Но вот на международной арене у англичан не сложилось – Лигу чемпионов «Манчестер Сити» покинул на стадии 1/8 финала после поражения против «Реала» с общим счетом 5:1. Также следует добавить, что этот матч станет последним для Пепа Гвардиолы во главе «горожан».

Астон Вилла

Для команды Уная Эмери этот сезон однозначно станет памятным. За 37 матчей Премьер-лиги бирмингемцы набрали 62 балла, пока позволяют им находиться на 4-й позиции общего зачета. Место в Лиге чемпионов из-за чемпионата уже официально гарантировано, ведь клуб не сможет упасть ниже 5-й строчки. В Кубке Англии виллианы дошли до 1/16 финала, где уступили «Ньюкаслу» со счетом 3:1.

Однако главное достижение англичан состоялось на международной арене – «Астон Вилла» стала победителем Лиги Европы. На своем пути клуб обыграл «Лилль», «Болонью», «Ноттингем» и «Фрайбург».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». На балансе коллектива 3 победы, а еще дважды торжествовал «Манчестер Сити».

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» победил в 9/11 предыдущих матчах.
  • В каждом из 5 предыдущих матчей «Астон Виллы» было забито более 2.5 гола.
  • «Астон Вилла» победила только в 1/5 предыдущих выездных поединков.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.58 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
24 мая 2026 -
18:00
Астон Вилла
Обе забьют 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фулхэм – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сандерленд – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23 мая 2026, 08:42 23
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень

Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Футбол | 23 мая 2026, 20:07 10
Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами

Команда Скрипника пресекла попытки конкурентов обойти ее в турнирной таблице

Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 23.05.2026, 07:50
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
Футбол | 23.05.2026, 22:01
Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
Скрипник подтвердил. Заря попрощается с тремя футболистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 22
Футбол
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
23.05.2026, 22:40
Бокс
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 16
Футбол
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
22.05.2026, 07:02 10
Футбол
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
23.05.2026, 14:53 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем