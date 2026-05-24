  4. Ман Сити – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса. Видео голов и обзор матча
24.05.2026 18:00 – FT 1 : 2
24 мая 2026, 23:08 |
В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Поединок проходил в Манчестере на «Этихад Стэдиум».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На перерыв благодаря голу Семеньо ушли хозяева поля, но во втором тайме Уоткинс дважды поразил ворота подопечных Пепа Гвардиолы, тем саммы принеся три балла команде из Бирмингема.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 1:2

Голы: Семеньо, 23 – Уоткинс, 47, 61

Видео голов и обзор матча:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 38 26 7 5 71 - 27 24.05.26 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77 - 35 24.05.26 Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69 - 50 24.05.26 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56 - 49 24.05.26 Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63 - 53 24.05.26 Ливерпуль 1:1 Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58 - 54 24.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Борнмут19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42 - 48 24.05.26 Сандерленд 2:1 Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 54
8 Брайтон 38 14 11 13 52 - 46 24.05.26 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55 - 52 24.05.26 Ливерпуль 1:1 Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 53
10 Челси 38 14 10 14 58 - 52 24.05.26 Сандерленд 2:1 Челси19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47 - 51 24.05.26 Фулхэм 2:0 Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 52
12 Ньюкасл 38 14 7 17 53 - 55 24.05.26 Фулхэм 2:0 Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47 - 50 24.05.26 Тоттенхэм 1:0 Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 49
14 Лидс 38 11 14 13 49 - 56 24.05.26 Вест Хэм 3:0 Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41 - 51 24.05.26 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48 - 51 24.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 44
17 Тоттенхэм 38 10 11 17 48 - 57 24.05.26 Тоттенхэм 1:0 Эвертон19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 41
18 Вест Хэм 38 10 9 19 46 - 65 24.05.26 Вест Хэм 3:0 Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 39
19 Бёрнли 38 4 10 24 38 - 75 24.05.26 Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 22
20 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27 - 68 24.05.26 Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 20
Полная таблица

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Росс Бэркли.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити).
