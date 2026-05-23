Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ

Клуб Халл Сити стал победителем финала плей-офф Чемпионшипа и получил путевку в АПЛ сезона 2026/27.

В решающем матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне команда Халл Сити со счетом 1:0 обыграла Мидлсбро.

Единственный гол в матче был забит на 90+5-й минуте, точным ударом отметился Оливер Макберни.

Этот гол в концовке встречи принес Халл Сити победу и путевку в АПЛ.

В полуфиналах Халл Сити обыграл Миллуолл (0:0, 2:0), а Мидлсбро уступил Саутгемптону (0:0, 1:2 д.в.).

Однако затем Саутгемптон был дисквалифицирован из турнира за шпионаж на тренировках, и Мидлсбро заменил его в списке финалистов.

Ранее из АПЛ выбыли Бернли и Вулверхэмптон, а из Чемпионшипа в классе поднялись Ковентри и Ипсвич.

Чемпионшип. Плей-офф, финал

23 мая 2026. Лондон, Уэмбли

Халл Сити – Мидлсбро – 1:0

Гол: Оливер Макберни, 90+5

