23 мая 2026, 19:38 | Обновлено 23 мая 2026, 19:55
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ

Халл Сити вырвал победу у Мидлсбро в компенсированное время

Клуб Халл Сити стал победителем финала плей-офф Чемпионшипа и получил путевку в АПЛ сезона 2026/27.

В решающем матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне команда Халл Сити со счетом 1:0 обыграла Мидлсбро.

Единственный гол в матче был забит на 90+5-й минуте, точным ударом отметился Оливер Макберни.

Этот гол в концовке встречи принес Халл Сити победу и путевку в АПЛ.

В полуфиналах Халл Сити обыграл Миллуолл (0:0, 2:0), а Мидлсбро уступил Саутгемптону (0:0, 1:2 д.в.).

Однако затем Саутгемптон был дисквалифицирован из турнира за шпионаж на тренировках, и Мидлсбро заменил его в списке финалистов.

Ранее из АПЛ выбыли Бернли и Вулверхэмптон, а из Чемпионшипа в классе поднялись Ковентри и Ипсвич.

Чемпионшип. Плей-офф, финал

23 мая 2026. Лондон, Уэмбли

Халл Сити – Мидлсбро – 1:0

Гол: Оливер Макберни, 90+5

Сетка плей-офф

Фотогалерея

