Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Халл Сити вырвал победу у Мидлсбро в компенсированное время
Клуб Халл Сити стал победителем финала плей-офф Чемпионшипа и получил путевку в АПЛ сезона 2026/27.
В решающем матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне команда Халл Сити со счетом 1:0 обыграла Мидлсбро.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Единственный гол в матче был забит на 90+5-й минуте, точным ударом отметился Оливер Макберни.
Этот гол в концовке встречи принес Халл Сити победу и путевку в АПЛ.
В полуфиналах Халл Сити обыграл Миллуолл (0:0, 2:0), а Мидлсбро уступил Саутгемптону (0:0, 1:2 д.в.).
Однако затем Саутгемптон был дисквалифицирован из турнира за шпионаж на тренировках, и Мидлсбро заменил его в списке финалистов.
Ранее из АПЛ выбыли Бернли и Вулверхэмптон, а из Чемпионшипа в классе поднялись Ковентри и Ипсвич.
Чемпионшип. Плей-офф, финал
23 мая 2026. Лондон, Уэмбли
Халл Сити – Мидлсбро – 1:0
Гол: Оливер Макберни, 90+5
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой пройдет в ночь с 23 на 24 мая
Юлия взяла 1,99 метра, а Ирина покорила высоту 1,97 метра