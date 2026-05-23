​23 мая в 17:30 состоится финальный матч плей-офф Чемпионшипа.

Команды Халл Сити и Мидлсбро на стадионе Уэмбли в Лондоне определят обладателя последней, 20-й путевки в АПЛ.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В полуфиналах Халл Сити обыграл Миллуолл (0:0, 2:0), а Мидлсбро уступил Сатгемптону (0:0, 1:2 д.в.).

Однако затем Саутгемптон был дисквалифицирован с турнира за шпионаж на тренировках, и Мидлсбро его заменил в списке финалистов.

Ранее из АПЛ выбыли Бернли и Вулверхэмптон, а из Чемпионшипа в классе поднялись Ковентри и Ипсвич.

Сетка плей-офф Чемпионшипа

Халл Сити – Мидлсбро. Финал плей-офф за путевку в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводится на платформе Setanta Sports

​