Халл Сити – Мидлсбро. Финал плей-офф за путевку в АПЛ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 мая в 17:30 видеотрансляцию решающего матча Чемпионшипа
23 мая в 17:30 состоится финальный матч плей-офф Чемпионшипа.
Команды Халл Сити и Мидлсбро на стадионе Уэмбли в Лондоне определят обладателя последней, 20-й путевки в АПЛ.
В полуфиналах Халл Сити обыграл Миллуолл (0:0, 2:0), а Мидлсбро уступил Сатгемптону (0:0, 1:2 д.в.).
Однако затем Саутгемптон был дисквалифицирован с турнира за шпионаж на тренировках, и Мидлсбро его заменил в списке финалистов.
Ранее из АПЛ выбыли Бернли и Вулверхэмптон, а из Чемпионшипа в классе поднялись Ковентри и Ипсвич.
Сетка плей-офф Чемпионшипа
