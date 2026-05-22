В субботу, 23 мая, состоится финальный поединок английского Чемпионшипа между «Халл Сити» и «Мидлсбро». По киевскому времени игра начнется в 17:30.



Халл Сити



По сравнению с предыдущим сезоном банда Якировича совершила поистине огромный прорыв, ведь в прошлом «тиграм» едва удалось сохранить прописку в Чемпионшипе. За 46 матчей текущего розыгрыша второго по силе дивизиона Англии «Халл» завоевал 73 балла, благодаря которым занял 6-ю строчку общего зачета и смог квалифицироваться в плей-офф. Там, в первом матче, тигры с общим счетом 2:0 обыграли лондонский «Миллволл».



В Кубке Англии «Халл Сити» смог одолеть «Блэкберн», однако на стадии 1/16 финала коллектив со счетом 4:0 проиграл «Челси».



Мидлсбро



Довольно неплохой сезон проводит и «Мидлсбро», хотя в последнее время результаты коллектива несколько ухудшились. За 46 туров Чемпионшипа клуб смог набрать 50 очков – этого было достаточно, чтобы находиться на 5-й позиции и пройти в плей-офф. Там коллектив проиграл «Саутгемптону» с общим счетом 1:2, однако после шпионского скандала «святых» (их тренер посылал людей для сбора информации в тренировочный лагерь «Боро») федерация приняла решение об аннулировании данного результата. Место «Саутгемптона» в финале досталось именно «Мидлсбро».



Кубок Англии «Мидлсбро» покинул на стадии 1/32 финала после поражения против «Фулгема» со счетом 3:1.



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Мидлсбро». На балансе коллектива 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Халл Сити».



Интересные факты

В последних 14 матчах «Халл Сити» победил только 4 раза.

В свою очередь «Мидлсбро» имеет столько же побед за 17 последних игр.

В последних 9-х матчах «Мидлсбро» сохранил ворота сухими только дважды.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.86 по линии БК betking.