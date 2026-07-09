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Лига Чемпионов
МЛ Витебск
08.07.2026 20:00 – FT 1 : 4
Университатя Крайова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
09 июля 2026, 01:09 | Обновлено 09 июля 2026, 01:27
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0

ВИДЕО. Как Романчук сделал ассист в матче Университати в Лиге чемпионов

Румынская команда забила соперникам 4 гола, в том числе 2 мяча с пенальти

09 июля 2026, 01:09 | Обновлено 09 июля 2026, 01:27
62
0
ВИДЕО. Как Романчук сделал ассист в матче Университати в Лиге чемпионов
ФК Университатя Крайова. Александр Романчук
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Вечером 8 июня состоялись матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов 2026/27.

Румынский клуб Университатя Крайова на нейтральном поле в венгерском городе Мезекевешд переиграл витебск из беларуси (4:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом матче условные гости реализовали два пенальти, а при первом голе на 4-й минуте ассист сделал украинский защитник Александр Романчук.

Романчук был заменен на 76-й минуте. Украинский голкипер Павел Исенко не был включен в заявку на матч.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 8 июля 2026

20:00. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4

Голы: Валерий Громыко, 20 – Штефан Баярам, 4, Ассад Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Стивен Нсимба, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Нсимба (Университатя Крайова).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Ассад Аль-Хамлави (Университатя Крайова).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Ассад Аль-Хамлави (Университатя Крайова).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Громыко (МЛ Витебск), асcист Валерий Бочеров.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Баярам (Университатя Крайова), асcист Александр Романчук.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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