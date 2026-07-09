ВИДЕО. Как Романчук сделал ассист в матче Университати в Лиге чемпионов
Румынская команда забила соперникам 4 гола, в том числе 2 мяча с пенальти
Вечером 8 июня состоялись матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов 2026/27.
Румынский клуб Университатя Крайова на нейтральном поле в венгерском городе Мезекевешд переиграл витебск из беларуси (4:1)
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В этом матче условные гости реализовали два пенальти, а при первом голе на 4-й минуте ассист сделал украинский защитник Александр Романчук.
Романчук был заменен на 76-й минуте. Украинский голкипер Павел Исенко не был включен в заявку на матч.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q1. Первые матчи, 8 июля 2026
20:00. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4
Голы: Валерий Громыко, 20 – Штефан Баярам, 4, Ассад Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Стивен Нсимба, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
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