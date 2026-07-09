ВИДЕО. Как Романчук сделал ассист в матче Университати в Лиге чемпионов

Вечером 8 июня состоялись матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов 2026/27.

Румынский клуб Университатя Крайова на нейтральном поле в венгерском городе Мезекевешд переиграл витебск из беларуси (4:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом матче условные гости реализовали два пенальти, а при первом голе на 4-й минуте ассист сделал украинский защитник Александр Романчук.

Романчук был заменен на 76-й минуте. Украинский голкипер Павел Исенко не был включен в заявку на матч.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 8 июля 2026

20:00. витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния) – 1:4

Голы: Валерий Громыко, 20 – Штефан Баярам, 4, Ассад Аль-Хамлави, 24 (пен), 43 (пен), Стивен Нсимба, 90+4

Видео голов и обзор матча