МЛ Витебск

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Университатя Крайова
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Лига чемпионов
08 июля 2026, 12:12 |
267
0

Витебск – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Матч начнется в 20:00 по Киеву

08 июля 2026, 12:12 |
267
0
Витебск – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Университатя
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В среду, 8 июля, состоится первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Витебском» и «Университатя Крайова». По киевскому времени игра начнётся в 20:00.

Витебск

Чудом не дисквалифицированные белорусы благодаря победе в предыдущем сезоне национального чемпионата получили право играть в квалификации Лиги чемпионов. Текущий розыгрыш Высшей лиги для них также складывается неплохо – за 14 игр «Витебск» набрал 31 очко, благодаря чему пока занимает 2-е место в турнирной таблице. На 2 очка команда опережает главного конкурента – минское «Динамо».

В Кубке Беларуси «Витебск» обыграл «СКА-1938» и вышел в 1/8 финала, однако его будущий соперник пока не известен.

Университатя Крайова

Для румын предыдущий сезон запомнится ещё надолго. По итогам матчей чемпионской группы Суперлиги на счету «Университаты» было 50 очков, что и позволило ей занять 1-е место и стать победителем. У ближайших преследователей, тезок из Клужа, было всего на 4 очка меньше.

В Кубке Румынии «студенты» также одержали победу — в финале команда из Крайова обыграла «Университатя Клуж» в серии пенальти после ничьей 0:0 по итогам основного времени.

Личные встречи

Команды ещё ни разу не играли друг с другом в официальных матчах.

Интересные факты

  • За 10 матчей чемпионской группы румынской Суперлиги «Университатя Крайова» пропустила всего 6 голов — лучший результат среди всех команд.
  • Безпроигрышная серия «Университатя Крайова» продолжается уже 10 матчей подряд.
  • В последних 3 матчах «Витебска» было показано 2 красных карточки.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.05 для "Витебска" и 1.84 для «Университати». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
МЛ Витебск
8 июля 2026 -
20:00
Университатя Крайова
Победа гостей 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Университатя Крайова Витебск прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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