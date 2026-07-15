15 июля на Ион Облеменко пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Университатя Крайова встретится с МЛ Витебск. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Университатя Крайова

Команда имеет сравнительно долгую (была основана после Второй Мировой войны) и довольно противоречивую, но славную историю, особенно до начала 90-х, когда доходили до полуфинала еврокубков и брали трофеи, в том числе и чемпионство. Но после золотого дубля даже до вылета из высшего дивизиона доходило. А все успехи исчерпывались парой кубков, и те были взяты только в последние годы - в 2018-м и 2021-м.

Тем более прорывным оказался прошлый сезон. Другую Университатю, из Клужа, получилось обойти на пару очков в чемпионате, вернув себе наконец-то титул после 35 лет ожидания. И ее же обыграли в финале кубка. Там была ничья, после чего повезло в серии пенальти. Недавно это полностью повторили в Суперкубке, только вместо 0-0 теперь основное время закончили 1-1.

МЛ Витебск

Клуб был основан в Рачачове под другим названием в 1983-м году. Его резкий подъем пришелся на последние годы, когда началось партнерство с одной из букмекерских контор. В итоге должен был состояться дебют в высшей лиге в 2023-м году, но тогда проект не получил на это лицензии. Но не стушевался, переехал в Витебск и добился своего. И сразу же новичок завоевал чемпионский титул!

Сейчас он пытается его удержать, несмотря на скандальные тренерские рокировки. Но пока что отстает, пусть и немного, от минского Динамо. Еще и провально начал в еврокубках. На первый, очень быстрый, гол румын номинальные хозяева еще ответили уже на 20-й минуте. Но потом пропустили еще трижды, причем в двух случаях с пенальти до перерыва, и уступили 1-4.

Статистика личных встреч

Это был первый матч между данными сторонами.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.33 для Университета и 8.50 для Витебска. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают фаворитом и сейчас румын. Возможно, разгром, как в формально выездном поединке, не повторится. Но они снова выиграют не минимально - ставим на фору -1,5 гола (коэффициент - 1,84).