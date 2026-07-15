15 июля на Градски Никшич пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Сутьеска Никшич встретится с Кайратом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сутьеска Никшич

Команда набрала мышцы вместе с футболом своей страны. Да, она существует с 1920-го года, но во времена единой Югославии, да и единого государства с Сербией, была на самых вторых ролях - как все местные проекты. И только после отделения, в самостоятельном первенстве, начало получаться. Первый титул был взят в 2013-м году. А весной оформили уже шестое чемпионство, причем ему предшествовала четырехлетняя пауза.

Этот успех позволил вернуться в главный еврокубок. Но, похоже, снова там черногорцы проведут минимум времени. И ведь в первом поединке они смотрелись неплохо: отбивались на выезде до 76-й минуты, и даже сумели ответить своим мячом, уже на 90-й. Но оказалось, что времени осталось достаточно, чтобы снова пропустить!

Кайрат

Клуб, правда, под другими названиями, представлял свою республику в футболе СССР, и определенные успехи имел. Не удивительно, что он стал первым чемпионом времен независимости. Но быстро утратил флагмана - достаточно сказать, что снова на первое место вернулись уже только в 2004-м и 2020-м годах, тем более что доминировала Астана.

А сейчас статус национальная гранда переходит в Алматы. Снова став чемпионом в 2024-м году, потом тут сумели защитить этот статус, впервые в своей истории. Явно не против продлить эту прекрасную полосу. Но появился неожиданно упорный конкурент, в лице Ордабасы. Тот даже сейчас, в середине лета, опережает обладателя золотых медалей на очко, еще и имея игру в запасе.

Статистика личных встреч

До прошлой среды клубы ни разу не проводили между собой матчей.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.20 для Сутьески и 1.57 для Кайрата. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы считают, что гости из Казахстана могут снова победить. Но для них главное - не проигрывать, то есть желательно не пропускать. Ставим на то, что в итоге тут закончат с тотал меньше 3,0 забитых голов (коэффициент - 1,65).