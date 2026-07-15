Клуб из Фарерских островов пробился во 2-й раунд отбора к Лиге чемпионов
КИ Клаксвик из Фарер дважды переиграл Атерт Биссен из Люксембурга
15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Фарерский КИ Клаксвик на выезде обыграл люксембургский Атерт Биссен со счетом 2:1 и вышел в следующий этап турнира.
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Первый матч завершился победой клуба КИ Клаксвик со счетом 2:1, поэтому по сумме двух встреч фарерский клуб праздновал успех.
На 8-й минуте за гостей отличился Арни Фредериксберг. Хозяева вскоре отыгрались, на 25-й минуте Роман Фербер восстановил равновесие.
Победный мяч КИ Клаксвик забил на 59-й минуте, когда точный удар нанес Палл Клеттскард.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов КИ Клаксвик сыграет против клуба Кауно Жальгирис из Литвы. Атерт Биссен переходит в Q2 Лиги конференций.
Лига чемпионов УЕФА. 1-й квалификационный раунд
Ответный матч. 15 июля 2026. Люксембург
Атерт Биссен (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Роман Фербер, 25 – Арни Фредериксберг, 8, Палл Клеттскард, 59.
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