Клуб из Фарерских островов пробился во 2-й раунд отбора к Лиге чемпионов

15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Фарерский КИ Клаксвик на выезде обыграл люксембургский Атерт Биссен со счетом 2:1 и вышел в следующий этап турнира.

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Первый матч завершился победой клуба КИ Клаксвик со счетом 2:1, поэтому по сумме двух встреч фарерский клуб праздновал успех.

На 8-й минуте за гостей отличился Арни Фредериксберг. Хозяева вскоре отыгрались, на 25-й минуте Роман Фербер восстановил равновесие.

Победный мяч КИ Клаксвик забил на 59-й минуте, когда точный удар нанес Палл Клеттскард.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов КИ Клаксвик сыграет против клуба Кауно Жальгирис из Литвы. Атерт Биссен переходит в Q2 Лиги конференций.

Лига чемпионов УЕФА. 1-й квалификационный раунд

Ответный матч. 15 июля 2026. Люксембург

Атерт Биссен (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Роман Фербер, 25 – Арни Фредериксберг, 8, Палл Клеттскард, 59.