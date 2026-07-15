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Лига Чемпионов
Атерт Биссен
15.07.2026 21:15 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 2
КИ Клаксвик Проходит дальше
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Лига чемпионов
15 июля 2026, 23:09 | Обновлено 15 июля 2026, 23:56
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Клуб из Фарерских островов пробился во 2-й раунд отбора к Лиге чемпионов

КИ Клаксвик из Фарер дважды переиграл Атерт Биссен из Люксембурга

15 июля 2026, 23:09 | Обновлено 15 июля 2026, 23:56
330
0
Клуб из Фарерских островов пробился во 2-й раунд отбора к Лиге чемпионов
Атерт Биссен
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15 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Фарерский КИ Клаксвик на выезде обыграл люксембургский Атерт Биссен со счетом 2:1 и вышел в следующий этап турнира.

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Первый матч завершился победой клуба КИ Клаксвик со счетом 2:1, поэтому по сумме двух встреч фарерский клуб праздновал успех.

На 8-й минуте за гостей отличился Арни Фредериксберг. Хозяева вскоре отыгрались, на 25-й минуте Роман Фербер восстановил равновесие.

Победный мяч КИ Клаксвик забил на 59-й минуте, когда точный удар нанес Палл Клеттскард.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов КИ Клаксвик сыграет против клуба Кауно Жальгирис из Литвы. Атерт Биссен переходит в Q2 Лиги конференций.

Лига чемпионов УЕФА. 1-й квалификационный раунд

Ответный матч. 15 июля 2026. Люксембург

Атерт Биссен (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фареры) – 1:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Роман Фербер, 25 – Арни Фредериксберг, 8, Палл Клеттскард, 59.

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Лига чемпионов КИ Клаксвик Атерт Биссен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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