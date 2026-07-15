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Лига Чемпионов
Атерт Биссен
15.07.2026 21:15 - : -
КИ Клаксвик
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Лига чемпионов
15 июля 2026, 12:12 |
192
0

Атерт Биссен – Клаксвик. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Матч начнется 15 июля в 21:15 по Киеву

15 июля 2026, 12:12 |
192
0
Атерт Биссен – Клаксвик. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Клаксвик
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В среду, 15 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Атертом Биссен» и «Клаксвиком». По киевскому времени игра начнется в 21:15. В первой игре «Клаксвик» победил со счетом 2:1.

Атерт Биссен

Предыдущий сезон для коллектива из Люксембурга прошел невероятно. «Биссен» дебютировал в чемпионате страны и сделал это феерично, получив 65 очков за 30 поединков турнира. Этого было достаточно для чемпионства, хотя у «Дифферанжа» было столько же баллов, но у него была худшая разница забитых/пропущенных голов.

В Кубке Люксембурга «Биссен» остановился на стадии четвертьфинала, уступив «Нидеркорну» со счетом 2:1. Правда, недавний поединок за Суперкубок коллектив смог выиграть, одержав в серии пенальти «Дифферанж».

Клаксвик

Для действующего чемпиона Фарерских островов текущий сезон складывается неплохо. После 16 игр национальной лиги на балансе «Клаксвика» есть 31 балл, благодаря которым он находится на 2-й строчке общего зачета. У лидера, «Рунавика», больше всего на 3 очка.

В Кубке Фарерских островов «Клаксвику» уже удалось дойти до финала, где уже 5 августа он будет играть против «Викингура». До этого команда обыграла «Фуглафьордюр», «Тофтир» и «Рунавик».

Личные встречи

До текущего противостояния 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Биссен» не проигрывает дома уже 5 матчей подряд.
  • В последних 11 играх «Клаксвик» не смог сохранить ворота сухими 10 раз.
  • Только в 1/3 предыдущих матчей «Биссена» было забито больше 2.5 гола.


Прогноз

2.59 2.54

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.59 для "Биссена" и 2.54 для «Клаксвика». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Атерт Биссен
15 июля 2026 -
21:15
КИ Клаксвик
Тотал менее 3 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Атерт Биссен КИ Клаксвик прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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