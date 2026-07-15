В среду, 15 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Атертом Биссен» и «Клаксвиком». По киевскому времени игра начнется в 21:15. В первой игре «Клаксвик» победил со счетом 2:1.



Атерт Биссен



Предыдущий сезон для коллектива из Люксембурга прошел невероятно. «Биссен» дебютировал в чемпионате страны и сделал это феерично, получив 65 очков за 30 поединков турнира. Этого было достаточно для чемпионства, хотя у «Дифферанжа» было столько же баллов, но у него была худшая разница забитых/пропущенных голов.



В Кубке Люксембурга «Биссен» остановился на стадии четвертьфинала, уступив «Нидеркорну» со счетом 2:1. Правда, недавний поединок за Суперкубок коллектив смог выиграть, одержав в серии пенальти «Дифферанж».



Клаксвик



Для действующего чемпиона Фарерских островов текущий сезон складывается неплохо. После 16 игр национальной лиги на балансе «Клаксвика» есть 31 балл, благодаря которым он находится на 2-й строчке общего зачета. У лидера, «Рунавика», больше всего на 3 очка.



В Кубке Фарерских островов «Клаксвику» уже удалось дойти до финала, где уже 5 августа он будет играть против «Викингура». До этого команда обыграла «Фуглафьордюр», «Тофтир» и «Рунавик».



Личные встречи



До текущего противостояния 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Биссен» не проигрывает дома уже 5 матчей подряд.

В последних 11 играх «Клаксвик» не смог сохранить ворота сухими 10 раз.

Только в 1/3 предыдущих матчей «Биссена» было забито больше 2.5 гола.



Прогноз



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